Наталія Могилевська з'явилася перед камерою без косметики — відео

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська ретельно доглядає за своєю шкірою обличчя. Зірка не соромиться показуватися шанувальникам без краплі косметики.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Могилевська доглядає за шкірою

Співачка записала для шанувальників відео, на якому показала свій вечірній догляд за шкірою обличчя. Перед сном Могилевська змиває косметику міцелярною водою та гелем для вмивання. Наступним етапом догляду зірка наносить тонік та закриває його омолоджуючим кремом.

"Я стала бʼюті блогером. Відео про косметику та догляд за шкірою залітають на мільйон переглядів. Одне з найпоширеніших питань — "Мій догляд за шкірою". Ділюсь із вами своєю вечірньою бʼюті-рутиною", — підписала ролик виконавиця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка розповіла про методи виховання доньок. Також співачка зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала.