Наталья Могилевская предстала перед камерой без косметики

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская тщательно ухаживает за кожей лица. Звезда не стесняется показываться поклонникам без капли косметики.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Могилевская ухаживает за кожей

Певица записала для поклонников видео, на котором показала свой вечерний уход за кожей лица. Перед сном Могилевская смывает косметику мицеллярной водой и гелем для умывания. Следующим этапом ухода звезда наносит тоник и закрывает его омолаживающим кремом.

"Я стала бьюти блогером. Видео о косметике и уходе за кожей залетают на миллион просмотров. Один из самых распространенных вопросов - "Мой уход за кожей". Делюсь с вами своей вечерней бьюти-рутиной", — подписала ролик исполнительница.

Напомним, ранее мы писали, что певица рассказала о методах воспитания дочерей. Также певица призналась, сколько лишних килограммов набрала.