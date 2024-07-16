Наталья Могилевская предстала перед камерой без косметики

Могилевская показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом
Известная украинская певица Наталья Могилевская тщательно ухаживает за кожей лица. Звезда не стесняется показываться поклонникам без капли косметики.
Об этом она рассказала на своей странице Instagram.
Могилевская ухаживает за кожей
Певица записала для поклонников видео, на котором показала свой вечерний уход за кожей лица. Перед сном Могилевская смывает косметику мицеллярной водой и гелем для умывания. Следующим этапом ухода звезда наносит тоник и закрывает его омолаживающим кремом.
"Я стала бьюти блогером. Видео о косметике и уходе за кожей залетают на миллион просмотров. Один из самых распространенных вопросов - "Мой уход за кожей". Делюсь с вами своей вечерней бьюти-рутиной", — подписала ролик исполнительница.
Напомним, ранее мы писали, что певица рассказала о методах воспитания дочерей. Также певица призналась, сколько лишних килограммов набрала.
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