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Могилевская рассказала, в чьей помощи нуждаются ее дочери

8 апреля 2024 06:28
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Могилевская упомянула соцслужбы, которые работают с ее дочерьми
Певица Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале этого года певица Наталья Могилевская рассказала, что стала матерью. Артистка усыновила двух сестер, которые, по ее словам, были очень травмированы. В телепроекте "Пісня мого життя" Могилевская поделилась моментами о прошлом своих дочерей.

Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

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В эфире проекта, ведущей которого является Екатерина Осадчая, 48-летняя артистка спела чувственную композицию "Одне велике серце" и раскрыла новые подробности из не простого прошлого своих дочерей: 12-летней Мишель и трехлетней Софии.

"Я не готова рассказать ничего, что было бы травматично для детей. Могу сказать сегодня только то, что я обсудила с работающей с ними соцслужбой — они нуждаются в помощи не только моей, но и определенной службы. Дело в том, что моя старшая дочь стала мамой для моей младшей. В определенный момент, она взяла на себя всю эту ответственность взрослого человека", — призналась Могилевская.

По словам певицы, Мишель несколько раз спасала жизнь младшей сестренки. А когда они голодали, старшая находила пищу, кормила Софию, которой было всего полтора года. Могилевская отметила, что сейчас ее цель попытаться вернуть Мишель ее детство.

"Сегодня очень трудно ей доказать, что мы с папой ее защитим, что ей не надо волноваться за малышку, попытаться насладиться своим детством! Иногда, я ее даже качаю на руках и говорю, что ты такая же маленькая, как Сонька, только длинные ножки выросли! Но ведь такая же маленькая! И она ужасно плачет", — призналась Могилевская.

Могилевская рассказала, в чьей помощи нуждаются ее дочери - фото 1
Наталья Могилевская в студии телепроекта "Пісня мого життя". Фото: менеджмент артистки

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Могилевская поддержала украинцев новой песней о жизни во время войны. Также мы рассказывали, что Могилевская остановила свой концерт в Кривом Роге после ракетных обстрелов.

Наталия Могилевская
дети
телевидение
украинские звезды

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