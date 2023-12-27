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Могилевська зізналась, кому присвятила свій воєнний хіт "Позивний"

27 грудня 2023 18:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Могилевська зізналась, кому присвятила свій воєнний хіт "Позивний"
Наталія Могилевська у кліпі "Позивний". Фото: стопкадр з трейлеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Наталія Могилевська вперше зізналась про кого написала свій новий трек "Позивний". Він розповідає історію військового Святослава Паламаря з Азовсталі.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Могилевська присвятила пісню "Позивний" військовому з Азовсталі

Під час розмови співачка розповіла, що хіт "Позивний" присвячений захиснику Маріуполя, Герою України Святославу Паламарю. Його знає більшість, як "Калина". Могилевська сказала, що вона остання, з ким говорив боєць перед виходом з Азовсталі.

"Він мені зателефонував і каже: "Наталочка, в мене є дружина Антоніна і син Лук'янчик, якщо що, будь ласка, не залишай". Я була впевнена, що це остання наша розмова. Все, що було пов'язано з війною, ми записували на відео, як доказ. Ця розмова теж записана. І що ти думаєш? Він повернувся через рік. Перше, що зробив — приїхав до мене з квітами. Я весь цей час підтримувала стосунки з Антоніною та Лук'яном", — розповіла зірка.

Військовий зустрівся з дружиною у Туреччині, і після в них народилась донька. 

Співачку дуже надихнула їхня історія, бо дружина військового дуже його любила, мріяла, що він повернеться. 

Святослав Паламар, до слова, не пам'ятав про дзвінок до Могилевської. Він розплакався, коли вона увімкнула йому запис.

"Він мені таке розповідав. Щоб рани загоїлись, вони клали мурах на рани, щоб ті з'їли. Розумієш, вони мурахами лікували рани або просто ножем зрізали все, що зайве", — шоковано поділилась зірка.

У пісні "Позивний" вкладена історія довгого очікування жінкою на свого коханого з війни — історія військового "Калина" та його Антоніни.

Раніше Могилевська зізналась, хто був її найсерйознішим чоловіком.

Нагадаємо, чому не виїхала за кордон під час війни.

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