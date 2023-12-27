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Могилевська зізналась, хто був її найсерйознішим чоловіком

27 грудня 2023 16:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Могилевська зізналась, хто був її найсерйознішим чоловіком
Наталя Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська артистка Наталія Могилевська вперше розповіла, який чоловік їй подобався найбільше. Вона зустріла його, коли була дуже юна.

Співачка розповіла про своє дитинство в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Наталія Могилевська прогулялась разом з Гордоном рідними місцями. Вони разом побачили школу та перший будинок співачки. Для зірки це була дуже чутлива прогулянка. Вона з усмішкою поділилась найприємнішими спогадами про дитинство.

Співачка показала, де знаходився її дитячий садочок. Він геть недалеко від її рідного будинку на Березняках, тому вона часто голосно гукала маму, щоб та почула її з балкону, коли хотіла солоденького. 

Саме у садочку співачка і зустріла "свого єдиного".

"Найсерйознішим чоловіком в моєму житті був Міша. Він напісяв мені на сандаліки і ми чекали дитину", — з сміхом згадала зірка.

Наталія Могилевська в дитинстві з мамою і батьком / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська в дитинстві з мамою і батьком. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також Могилевська пригадала, що в 11 років була дуже популярна серед хлопців. Частенко вела себе досить зухвало — взимку знімала шапку, кидала у сніг і казала, що той, хто перший вхопить шапку, отримає від неї поцілунок.

Раніше Могилевська розповіла, чому не виїхала за кордон під час війни.

Нагадаємо, що співачка презентувала нову пісню напередодні Різдва.

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