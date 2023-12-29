Могилевская рассказала, как ее жестоко ограбили в 90-х
Певица Наталья Могилевская поделилась своими горькими воспоминаниями о 90-х годах. Ее пытались ограбить непрофессиональные преступники и даже избили звезду.
Певица рассказала об этом в интервью Дмитрию Гордону.
Наталью Могилевскую от грабежа спасла мама
Певица Наталья Могилевская рассказала Дмитрию Гордону, какие приключения с ней случались в молодости. Когда она выиграла конкурс "Славянский базар" об этом написали во всех газетах. Домой к звезде пришли "гости", которые хотели захватить деньги себе.
"Это было очень серьезно, избили меня. Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я открыла дверь и получила удар в лицо. Он меня протянул и я ухватилась на секунду на балконе. Я разговаривала с мамой по телефону и все остальные, с кем он был, подумали, что я не одна и его оставили, убежали", — рассказала звезда.
История страшная, но имеет и забавный финал, ведь преступники все равно не нашли бы деньги с выигранного конкурса. Премию за победу Могилевской отдали через 5 лет.
"Они мне ее не отдавали то ли 5 лет, то ли 10... Они мне дали ее, когда она уже не нужна была" , — призналась певица.
Могилевская в 16 лет имела собственный пистолет
У певицы было оружие в 90-х годах. Она говорит, что ей нужна была защита, ведь звезда работала в цирке ведущей и пела в оркестре, и поздно возвращалась домой.
"Я была серьезная девочка и сказала "найдите мне пистолет". Купила его за гаражами какими-то, было страшно, наверное это была пневматика", — рассказала Могилевская.
Пистолет у певицы находился недолго. Она быстро его потеряла во время вечеринок.
"Мы с девушками, 16 лет, ехали в такси на какую-нибудь дискотеку и я его забыла. Я же давай думать, что надо идти в полицию, писать, что у меня был такой пистолет, потому что еще убьют кого-то из него, а он мой. Это было совсем другое время" , — призналась звезда.
Наталья Могилевская действительно написала заявление в полицию о том, что потеряла оружие.
Ранее Могилевская призналась, кто был ее самым серьезным мужчиной.
Напомним, кому певица посвятила свой военный хит "Позывной".
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