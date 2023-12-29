Могилевская рассказала, как ее жестоко ограбили в 90-х

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица Наталья Могилевская поделилась своими горькими воспоминаниями о 90-х годах. Ее пытались ограбить непрофессиональные преступники и даже избили звезду.

Певица рассказала об этом в интервью Дмитрию Гордону.

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Певица Наталья Могилевская рассказала Дмитрию Гордону, какие приключения с ней случались в молодости. Когда она выиграла конкурс "Славянский базар" об этом написали во всех газетах. Домой к звезде пришли "гости", которые хотели захватить деньги себе.

"Это было очень серьезно, избили меня. Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я открыла дверь и получила удар в лицо. Он меня протянул и я ухватилась на секунду на балконе. Я разговаривала с мамой по телефону и все остальные, с кем он был, подумали, что я не одна и его оставили, убежали", — рассказала звезда.

История страшная, но имеет и забавный финал, ведь преступники все равно не нашли бы деньги с выигранного конкурса. Премию за победу Могилевской отдали через 5 лет.

"Они мне ее не отдавали то ли 5 лет, то ли 10... Они мне дали ее, когда она уже не нужна была" , — призналась певица.

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Могилевская в 16 лет имела собственный пистолет

У певицы было оружие в 90-х годах. Она говорит, что ей нужна была защита, ведь звезда работала в цирке ведущей и пела в оркестре, и поздно возвращалась домой.

"Я была серьезная девочка и сказала "найдите мне пистолет". Купила его за гаражами какими-то, было страшно, наверное это была пневматика", — рассказала Могилевская.

Пистолет у певицы находился недолго. Она быстро его потеряла во время вечеринок.

"Мы с девушками, 16 лет, ехали в такси на какую-нибудь дискотеку и я его забыла. Я же давай думать, что надо идти в полицию, писать, что у меня был такой пистолет, потому что еще убьют кого-то из него, а он мой. Это было совсем другое время" , — призналась звезда.

Наталья Могилевская действительно написала заявление в полицию о том, что потеряла оружие.

Ранее Могилевская призналась, кто был ее самым серьезным мужчиной.

Напомним, кому певица посвятила свой военный хит "Позывной".