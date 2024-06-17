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Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні

17 червня 2024 13:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Наталія Могилевська показала шанувальникам нове захоплення — фото
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками своїм хобі. Зірка показала, як прикрасила квітами терасу власного будинку.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Могилевська поділилася своїм новим хобі

Відома співачка розповіла своїм підписникам про своє нове захоплення. З настанням теплої, літньої погоди Могилевська почала прикрашати терасу власного заміського будинку квітами. Артистка показалася біля гортензій та троянд у вишуканій червоній сукні та на підборах.

Цьогоріч виконавиця також вирощує власну полуницю. Вона попросила допомоги у своїх підписників, адже рослини почали хворіти.

Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 1
Співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 2
Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 3
Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 4
Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 5
Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 6
Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні - фото 7
Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Любі, у вас одна спроба відгадати, що я роблю у свій вихідний. Вітайте, ось перші власні квіти в моєму житті. Прикрасила терасу гортензіями. На ярмарку купила різнокольорові троянди, які чекають на посадку в садочок. Обробила туї від хвороб. Ну, а про полуничку ви все знаєте", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка розповіла про методи виховання доньок. Також співачка  закликала допомогти дизайнеру Олексію Залевському, який страждає на важку недугу.

шоу-бізнес
рослини
літо
квіти
українські зірки
Наталія Могилевська

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