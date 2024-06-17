Наталія Могилевська показала шанувальникам нове захоплення — фото

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками своїм хобі. Зірка показала, як прикрасила квітами терасу власного будинку.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Могилевська поділилася своїм новим хобі

Відома співачка розповіла своїм підписникам про своє нове захоплення. З настанням теплої, літньої погоди Могилевська почала прикрашати терасу власного заміського будинку квітами. Артистка показалася біля гортензій та троянд у вишуканій червоній сукні та на підборах.

Цьогоріч виконавиця також вирощує власну полуницю. Вона попросила допомоги у своїх підписників, адже рослини почали хворіти.

Співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Літня тераса співачки Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Любі, у вас одна спроба відгадати, що я роблю у свій вихідний. Вітайте, ось перші власні квіти в моєму житті. Прикрасила терасу гортензіями. На ярмарку купила різнокольорові троянди, які чекають на посадку в садочок. Обробила туї від хвороб. Ну, а про полуничку ви все знаєте", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка розповіла про методи виховання доньок. Також співачка закликала допомогти дизайнеру Олексію Залевському, який страждає на важку недугу.