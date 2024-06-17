Наталія Могилевська показала шанувальникам нове захоплення — фото

Могилевська у розкішному вбранні показала, як проводить вихідні
Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками своїм хобі. Зірка показала, як прикрасила квітами терасу власного будинку.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Наталія Могилевська поділилася своїм новим хобі
Відома співачка розповіла своїм підписникам про своє нове захоплення. З настанням теплої, літньої погоди Могилевська почала прикрашати терасу власного заміського будинку квітами. Артистка показалася біля гортензій та троянд у вишуканій червоній сукні та на підборах.
Цьогоріч виконавиця також вирощує власну полуницю. Вона попросила допомоги у своїх підписників, адже рослини почали хворіти.
"Любі, у вас одна спроба відгадати, що я роблю у свій вихідний. Вітайте, ось перші власні квіти в моєму житті. Прикрасила терасу гортензіями. На ярмарку купила різнокольорові троянди, які чекають на посадку в садочок. Обробила туї від хвороб. Ну, а про полуничку ви все знаєте", — розповіла вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка розповіла про методи виховання доньок. Також співачка закликала допомогти дизайнеру Олексію Залевському, який страждає на важку недугу.
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