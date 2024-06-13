Співачка Наталія Могилевська порадувала донечку сюрпризом — відео

Могилевська поділилася рідкісними кадрами з молодшою донечкою
Відома українська співачка Наталія Могилевська показала свою молодшу донечку Софію. Зірка поцікавилася у шанувальників, до якого віку їх дітки спали в одній кімнаті з батьками.
Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Наталія Могилевська про доньок
Артистка звернулася до своєї аудиторії із питанням, щодо виховання своєї молодшої донечки Софії. Зірка поцікавилась у шанувальників, з якого віку їх дітки сплять окремо від батьків. Зараз названій донечці чотири роки і на думку зірки, Софії поки зарано спати одній в кімнаті і співачка придбала для дівчинки новий подарунок замість ліжечка, з якого дитина виросла.
Могилевська подарувала Софії нове ліжко із вбудованим спортивним майданчиком. Дівчинка не лише спить у ньому, а ще й витрачає енергію та тренує тіло.
Зірка зізнається, що молодша донечка дуже полюбила своє нове спальне місце і любить там проводити багато часу.
"Мені здається, що дитині спокійніше і приємніше років до 5-6 бути з батьками, це точно. Бо вона досі часто просинається переляканою або від температури, або від вибухів. Кажуть, що треба розвивати самостійність у дитини, але я відчуваю, що їй набагато спокійніше, коли батьки поруч, які можуть одразу її підтримати і взяти на ручки", — написала виконавиця.
Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська вдочерила двох дівчат. Також зірка розповіла про минуле своїх дітей та хто їх кривдив.
Читайте Новини.LIVE!