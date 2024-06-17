Наталья Могилевская показала поклонникам новый восторг.

Могилевская в роскошном наряде показала, как проводит выходные
Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками своим хобби. Звезда показала, как украсила цветами террасу собственного дома.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Наталья Могилевская поделилась своим новым хобби
Известная певица рассказала своим подписчикам о своем новом увлечении. С наступлением теплой летней погоды Могилевская начала украшать террасу собственного загородного дома цветами. Артистка показалась у гортензий и роз в изысканном красном платье и на каблуках.
В этом году исполнительница также выращивает свою клубнику. Она попросила помощи у своих подписчиков, ведь растения стали болеть.
"Дорогие, у вас одна попытка отгадать, что я делаю в свой выходной. Поздравляйте, вот первые собственные цветы в моей жизни. Украсила террасу гортензиями. На ярмарке купила разноцветные розы, которые ждут посадки в садик. Обработала туи от болезней. Ну, а про клубничку вы все знаете", — рассказала она.
Напомним, ранее мы писали, что певица рассказала о методах воспитания дочерей. Также певица призвала помочь дизайнеру Алексею Залевскому, который страдает тяжелым недугом.
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