Наталья Могилевская показала поклонникам новый восторг.

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками своим хобби. Звезда показала, как украсила цветами террасу собственного дома.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Известная певица рассказала своим подписчикам о своем новом увлечении. С наступлением теплой летней погоды Могилевская начала украшать террасу собственного загородного дома цветами. Артистка показалась у гортензий и роз в изысканном красном платье и на каблуках.

В этом году исполнительница также выращивает свою клубнику. Она попросила помощи у своих подписчиков, ведь растения стали болеть.

Певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Летняя терраса певицы Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Летняя терраса певицы Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Летняя терраса певицы Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Летняя терраса певицы Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Летняя терраса певицы Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Летняя терраса певицы Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Дорогие, у вас одна попытка отгадать, что я делаю в свой выходной. Поздравляйте, вот первые собственные цветы в моей жизни. Украсила террасу гортензиями. На ярмарке купила разноцветные розы, которые ждут посадки в садик. Обработала туи от болезней. Ну, а про клубничку вы все знаете", — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали, что певица рассказала о методах воспитания дочерей. Также певица призвала помочь дизайнеру Алексею Залевскому, который страдает тяжелым недугом.