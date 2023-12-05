Была ли Могилевская за границей во время войны — певица ответила на обвинения

Могилевская ответила на обвинения в пребывании за границей
Известная украинская певица, автор песен и народная артистка Наталия Могилевская обратилась к хейтерам. Популярная исполнительница объяснила, была ли она за границей, и ответила на вопрос одной подписчицы, которая обвинила ее в том, что она якобы была в другой стране.
Соответствующее обращение появилось на официальной странице Наталии Могилевской в Instagram.
Была ли Наталия Могилевская за границей
Одна из подписчиц украинской певицы обвинила ее в том, что она якобы сидела за границей в начале войны и только сейчас возвращается в родную страну. Женщина отметила, что такие люди никому в Украине не нужны, поэтому они могут и дальше прятаться.
"Когда началась война, как крысы убегали, а теперь вспомнили об Украине, возвращаются, кому вы здесь нужны? Дальше сидите по своим норам, где прятались", — написала украинской певице Наталие Могилевской одна из ее подписчиц.
Народная артистка Украины решила показать всем этот вопрос и ответить на него. Наталия записала видео с обращением и объяснила, выезжала ли она за границу во время вторжения. Поводом для этого стала ее новая песня под названием "Я повертаюсь".
"Очень многие подумали, что это именно я возвращаюсь из-за границы и поэтому вышла такая песня "Я повертаюсь". Друзья, я играю другого человека. Я с 24 февраля не выезжала из страны и отменила все свои концерты, спектакли за границей, потому что у меня очень плотный график спектакля "Я дома" по Украине", — обратилась к публике украинская артистка.
@nataliya_mogilevskaya
Ответ пользователю @Jannet♬ Я возвращаюсь - Наталья Могилевская
Наталия Могилевская во время войны в Украине
В начале полномасштабной войны в Украине Наталия Могилевская начала помогать гражданам своей страны и ни разу не уезжала с Родины. С первых дней вторжения народная артистка выступала для украинцев в метро и бомбоубежищах.
Также Наталия активно выступает перед украинскими защитниками, исполняя свои песни. К примеру, летом она выступила перед воинами ВСУ на Донбассе.
Напомним, мы писали, что украинская певица Наталия Могилевская поделилась архивными фотографиями.
Ранее мы рассказывали, что известная артистка Наталия Могилевская поддержала украинок новой песней.
Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Наталия Могилевская призналась, почему у нее до сих пор нет детей.
Читайте Новини.LIVE!