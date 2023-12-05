Была ли Могилевская за границей во время войны — певица ответила на обвинения

Народная артистка Украины Наталия Могилевская в клипе на песню "Я вдома". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, автор песен и народная артистка Наталия Могилевская обратилась к хейтерам. Популярная исполнительница объяснила, была ли она за границей, и ответила на вопрос одной подписчицы, которая обвинила ее в том, что она якобы была в другой стране.

Соответствующее обращение появилось на официальной странице Наталии Могилевской в Instagram.

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Была ли Наталия Могилевская за границей

Одна из подписчиц украинской певицы обвинила ее в том, что она якобы сидела за границей в начале войны и только сейчас возвращается в родную страну. Женщина отметила, что такие люди никому в Украине не нужны, поэтому они могут и дальше прятаться.

"Когда началась война, как крысы убегали, а теперь вспомнили об Украине, возвращаются, кому вы здесь нужны? Дальше сидите по своим норам, где прятались", — написала украинской певице Наталие Могилевской одна из ее подписчиц.

Обращение Наталии Могилевской к подписчице. Фото: скриншот из Instagram

Народная артистка Украины решила показать всем этот вопрос и ответить на него. Наталия записала видео с обращением и объяснила, выезжала ли она за границу во время вторжения. Поводом для этого стала ее новая песня под названием "Я повертаюсь".

"Очень многие подумали, что это именно я возвращаюсь из-за границы и поэтому вышла такая песня "Я повертаюсь". Друзья, я играю другого человека. Я с 24 февраля не выезжала из страны и отменила все свои концерты, спектакли за границей, потому что у меня очень плотный график спектакля "Я дома" по Украине", — обратилась к публике украинская артистка.

Наталия Могилевская во время войны в Украине

В начале полномасштабной войны в Украине Наталия Могилевская начала помогать гражданам своей страны и ни разу не уезжала с Родины. С первых дней вторжения народная артистка выступала для украинцев в метро и бомбоубежищах.

Также Наталия активно выступает перед украинскими защитниками, исполняя свои песни. К примеру, летом она выступила перед воинами ВСУ на Донбассе.

Певица Наталия Могилевская во время выступления перед военными на Донбассе. Фото: Instagram Наталии Могилевской

Напомним, мы писали, что украинская певица Наталия Могилевская поделилась архивными фотографиями.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Наталия Могилевская поддержала украинок новой песней.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Наталия Могилевская призналась, почему у нее до сих пор нет детей.