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Могилевська вперше показала свого чоловіка, з яким виховує двох доньок

29 липня 2024 09:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Могилевська показала доньок та чоловіка — відео
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із аудиторією особистим життям. Зірка вперше показала свого чоловіка Валентина, який уникає публічності.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася зворушливими сімейними кадрами, на яких показала свою подорож до Одеси. На кадрах можна помітити високого чоловіка, який допомагає її донечками спуститися з потяга та зустрічає Наталію із поцілунками та квітами.

Дівчата виглядають дуже щасливими із великими букетами у руках. Співачка вдячна своєму чоловіку за любов та підтримку.

"Дякую, любий, за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилась. Але як приємно згадати як все починалось. Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото у соцмережах, але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти, люблю", — написала Могилевська.

Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також знаменитість показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям.

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