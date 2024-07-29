Могилевская показала дочерей и мужчину

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с аудиторией личной жизнью. Звезда впервые показала своего мужа Валентина, который избегает публичности.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица поделилась трогательными семейными кадрами, на которых показала свое путешествие в Одессу. На кадрах можно заметить высокого мужчину, который помогает ее дочерям спуститься с поезда и встречает Наталью с поцелуями и цветами.

Девушки выглядят очень счастливыми с большими букетами в руках. Певица благодарна своему мужу за любовь и поддержку.

"Спасибо, дорогой, за отдых. Сегодня мы едем в Киев. Наш отпуск закончился. Но как приятно вспомнить как все начиналось. Обычно мой муж против каких-то его фото в соцсетях, но я благодарю тебя, что ты позволил мне поделиться этим трогательным видео. Целую тебя и спасибо за цветы, люблю", — написала Могилевская.

Напомним, ранее певица показалась в купальнике у бассейна. А также знаменитость показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом.