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Могилевська показала фігуру в купальнику після радикального схуднення на травах

28 липня 2024 10:57
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Могилевська похизувалася вигинами на відпочинку в Одесі — фото
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська після голодування на травах вирушила із коханим та донечками на відпочинок. Зірка похизувалася фігурою у купальнику біля басейну.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Виконавиця вперше показала фігуру після голодування за методикою Марви Оганян. За її рекомендаціями, зірка протягом семи днів вживала відвар із великої кількості трав та меду акації.

Виконавиця поділилася кадрами з сімейного відпочинку. Зірка позувала перед камерою у закритому чорному купальнику та капелюхом у тон.

Могилевська також показала своїх донечок, які плавали у басейні та практикували трюки на воді.

"Заїхали на день в Одесу. Навчила старшу стрибати спиною в басейн. Завжди приваблювала хлопчиків на це. Пишіть, хто так вміє?", — звернулась до своїх шанувальників Наталія.

Нагадаємо, раніше співачка показалася на "Українських Мальдівах". А також знаменитість показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям.

Одеса Наталія Могилевська відпочинок дієта літо відпустка схуднення

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