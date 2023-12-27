Могилевская призналась, кто был ее самым серьезным мужчиной

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская артистка Наталья Могилевская впервые рассказала, какой мужчина ей нравился больше всего. Она встретила его, когда была очень молода.

Певица рассказала о своем детстве в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Могилевская призналась, какой мужчина был лучшим в ее жизни

Наталья Могилевская прогулялась вместе с Гордоном по родным местам. Они вместе увидели школу и первый дом певицы. Для звезды это была очень чувствительная прогулка. Она с улыбкой поделилась самыми приятными воспоминаниями о детстве.

Певица показала, где находился ее детский сад. Он совсем недалеко от ее родного дома на Березняках, поэтому она часто громко звала маму, чтобы та услышала ее с балкона, когда хотела сладенького.

Именно в садике певица и встретила "своего единственного".

"Самым серьезным мужчиной в моей жизни был Миша. Он написал мне сандалики и мы ждали ребенка", — со смехом вспомнила звезда.

Наталья Могилевская в детстве с матерью и отцом. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Могилевская напомнила, что в 11 лет была очень популярна среди ребят. Частенко вела себя довольно дерзко — зимой снимала шапку, бросала в снег и говорила, что тот, кто первым схватит шапку, получит от нее поцелуй.

Ранее Могилевская рассказала, почему не уехала за границу во время войны.

Напомним, что певица представила новую песню в канун Рождества.