Могилевська розповіла, чому не виїхала за кордон під час війни

Наталія Мгилевська та Дмитро Гордон. Фото: кадр з відео

Співачка Наталія Могилевська зізналася, що, якщо б поїхала за кордон під час повномасштабної війни, то була б зрадницею. Зірка також сказала, що думає про тих, хто залишив країну.

Про це розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Артистка зазначила, що перше, про що подумала, коли почалося повномасштабне вторгнення — як може підтримати інших. Це допомогло їй подолати свої страхи.

"Для мене виїхати це була б страшна зрада. 25 років вони ходили на мої концерти, дарували квіти, оплески, стільки любові…І в такі важкі часи я не можу цього зробити, просто не можу. І я почала робити якісь дії. Коли ти сам дуже наляканий і перебуваєш у стресі, займаєшся допомогою іншим, ти забуваєш про власні страхи. І в цьому шоковому стані я почала щось робити. З’явилося багато важливих речей — куди поїхати і що зробити", — сказала зірка.

Співачка у перші місяці повномасштабного вторгнення познайомилася з своїх нареченим.

"Спочатку ми займалися переселенцями, після цього я познайомилася зі своїм чоловіком і мені було не так страшно, ми поїхали в гарячі точки. Ми навіть не знаємо локації через безпеку, наприклад, Запорізька область. Я навіть не можу сказати населений пункт. Лиман, Ізюм, Харків, ми все об'їздили", — повідомила вона.

Артистка зізналася, чи засуджує українців, які виїхали з країни.

"Я ніколи нікого не засуджувала. Ні колег, ні тих, хто виїхав за кордон. Під час війни немає кращого рішення. На жаль, люди змушені вибирати з найгірших рішень. Залишитися тут страшно й небезпечно, поїхати жити на чужині - це вибирати з двох найгірших рішень. Це вимушені дії. Якби в мене були маленькі діти, я не знаю, може я б теж поїхала. Кожен має знаходити в серці цю інтуїцію. Я від самого початку знала, що зі мною буде все добре. Я нічого не боялася. Я відчувала свою потребу бути тут. Тому я не знаю, що відчувають люди, у яких є свої серйозні причини, які рішення ухвалювати. Під час війни засуджувати когось за їхні рішення — дуже неправильна тема", — каже співачка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт.

Раніше Могилевська показала, як збирається пережити зиму в Києві.