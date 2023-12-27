Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Могилевська розповіла, чому не виїхала за кордон під час війни arrow

Могилевська розповіла, чому не виїхала за кордон під час війни

27 грудня 2023 08:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Могилевська розповіла, чому не виїхала за кордон під час війни
Наталія Мгилевська та Дмитро Гордон. Фото: кадр з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Наталія Могилевська зізналася, що, якщо б поїхала за кордон під час повномасштабної війни, то була б зрадницею. Зірка також сказала, що думає про тих, хто залишив країну. 

Про це розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Читайте також:

Могилевська розповіла про знайомство з коханим

Артистка зазначила, що перше, про що подумала, коли почалося повномасштабне вторгнення — як може підтримати інших. Це допомогло їй подолати свої страхи.

 

"Для мене виїхати це була б страшна зрада. 25 років вони ходили на мої концерти, дарували квіти, оплески, стільки любові…І в такі важкі часи я не можу цього зробити, просто не можу. І я почала робити якісь дії. Коли ти сам дуже наляканий і перебуваєш у стресі, займаєшся допомогою іншим, ти забуваєш про власні страхи. І в цьому шоковому стані я почала щось робити. З’явилося багато важливих речей — куди поїхати і що зробити", — сказала зірка.

Співачка у перші місяці повномасштабного вторгнення познайомилася з своїх нареченим. 

"Спочатку ми займалися переселенцями, після цього я познайомилася зі своїм чоловіком і мені було не так страшно, ми поїхали в гарячі точки. Ми навіть не знаємо локації через безпеку, наприклад, Запорізька область. Я навіть не можу сказати населений пункт. Лиман, Ізюм, Харків, ми все об'їздили", — повідомила вона.

 

Артистка зізналася, чи засуджує українців, які виїхали з країни.

"Я ніколи нікого не засуджувала. Ні колег, ні тих, хто виїхав за кордон. Під час війни немає кращого рішення. На жаль, люди змушені вибирати з найгірших рішень. Залишитися тут страшно й небезпечно, поїхати жити на чужині - це вибирати з двох найгірших рішень. Це вимушені дії. Якби в мене були маленькі діти, я не знаю, може я б теж поїхала. Кожен має знаходити в серці цю інтуїцію. Я від самого початку знала, що зі мною буде все добре. Я нічого не боялася. Я відчувала свою потребу бути тут. Тому я не знаю, що відчувають люди, у яких є свої серйозні причини, які рішення ухвалювати. Під час війни засуджувати когось за їхні рішення — дуже неправильна тема", — каже співачка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт.

Раніше Могилевська показала, як збирається пережити зиму в Києві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі