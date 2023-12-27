Могилевская призналась, кому посвятила свой военный хит "Позывной"

Наталья Могилевская в клипе "Позывной". Фото: стопкадр с трейлера

Украинская певица Наталья Могилевская впервые призналась о ком написала свой новый трек "Позывной". Он рассказывает историю военного Святослава Паламаря из Азовстали.

Об этом звезда рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Во время разговора певица рассказала, что хит "Позывной" посвящен защитнику Мариуполя, Герою Украины Святославу Паламарю. Его знает большинство, как "Калина". Могилевская сказала, что она последняя, с кем говорил боец перед выходом из Азовстали.

"Он мне позвонил по телефону и говорит: "Наталочка, у меня есть жена Антонина и сын Лукьянчик, если что, пожалуйста, не оставляй". Я была уверена, что это последний наш разговор. Все, что было связано с войной, мы записывали на видео, как доказательство. Этот разговор тоже записан. И что ты думаешь? Он вернулся через год. Первое, что сделал — приехал ко мне с цветами. Я все это время поддерживала отношения с Антониной и Лукьяном" , — рассказала звезда.

Военный встретился с женой в Турции, и потом у них родилась дочь.

Певицу очень вдохновила их история, потому что жена военного очень любила его, мечтала, что он вернется.

Святослав Паламарь, к слову, не помнил о звонке к Могилевской. Он разрыдался, когда она включила ему запись.

"Он мне такое рассказывал. Чтобы раны зажили, они клали муравьев на раны, чтобы те съели. Понимаешь, они муравьями лечили раны или просто ножом срезали все, что лишнее", — шокированно поделилась звезда.

В песне "Позывной" вложена история долгого ожидания женщиной своего любимого с войны — история военного "Калина" и его Антонины.

Ранее Могилевская призналась, кто был ее самым серьезным мужчиной.

Напомним, почему не уехала за границу во время войны.