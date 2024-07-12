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Мое разочарование в блогерах — Рамина жестко обвинила бывшего мужа Тринчер во лжи

12 июля 2024 23:31
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Рамина Эксхакхай назвала Александра Волошина лицемером и лжецом
Блогеры Рамина Эсхакзай и Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Накануне блогер, бизнесмен Александр Волошин заявил, что можно было бы попытаться сыграть по правилам россиян, а затем обмануть их. Многие украинцы считают, что так бывший муж певицы Анны Тринчер призвал к миру на условиях России. Также распространяется информация, что Волошин якобы присвоил 5 млн грн благотворительного сбора, который он объявил после обстрела "Охматдета".

Блогер Рамина Эсхакзай в сториз своего Instagram высказала свои предположения относительно Волошина и разгромила его.

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Блогер отметила — она не верит в то, что Волошин не отдаст или раздаст деньги на "Охматдет" и семьи лечащихся в заведении детей. В то же время Рамина отметила, что экс-муж Анны Тринчер стал популярным благодаря агрессивному маркетингу, и играет на эмоциях людей.

"Саша — человек, который лжет. Он лгал своей жене, лжет маме, лжет подписчикам, лгал мне. Скорее всего лгал другим. Саша считает, что украинцы народ добрый, они все простят. Он наберет подписчиков и заработает потом больше денег. Я думала, что Саша Волошин повзрослел и изменился. Я ошибалась", — отметила Рамина.

Эсхакзай не верит в то, что Александр получает угрозы и историям об избиении его телохранителя. В этих словах блогер видит несколько другое.

"Такое впечатление, что сейчас идет прогрев до того, чтобы дальше мы увидели СМС: "Александр Волошин покинул страну из-за угроз расправы"... Саша Волошин — мое разочарование в блогерах-мужчинах", — написала Рамина.

Рамина в студии Волошина
Рамина Эсхакзай была гостьей шоу Александра Волошина. Скриншот: YouTube/Voloshyn_xx

Рамина посоветовала Волошину не "прикрываться" психологическими проблемами. Из-за них, в частности, по словам Тринчер и Александра, они и развелись.

"Ты — лжец. Ты позер. Ты хочешь сдаваться, а не быть. И когда ты это поймешь, если поймешь, возможно станешь таким крутым, как твоя мама. А пока это пыль в глаза", раскритиковала Рамина.

Эсхакзай отметила, что готова извиниться перед Волошиным, если окажется она написала ложь. Но по словам Рамины, и Александр, и другие неназванные люди знают — блогер не "льет" воду.

Рамина Эсхакзай об Александре Волошине
Рамина Эсхакзай назвала Александра Волошина лжецом. Скриншот: Instagram/raminalalala

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай пообещала усыновить парня, которого россияне похитили из Мариуполя. Также мы рассказывали, как шоумен Владимир Дантес реагирует на хейт в свой адрес.

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