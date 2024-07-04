Раміна Есхакзай пообіцяла всиновити дитину — деталі

Раміна Есхакзай в інтерв'ю з Богданом Єрмохіном. Фото: скриншот

Журналістка Раміна Есхакзай поспілкувалась з підлітком Богданом Єрмохіним, якого росіяни викрали з окупованого Маріуполя. Його друг досі в Росії.

Відео виклали на YouTube.

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Раміна готова всиновити підлітка

Раміна взяла інтерв'ю у Богдана Єрмохіна, якого окупанти викрали та вивезли до окупованого Донецька, коли йому було 16 років. А опісля відправили до Росії. За майже два роки вдалось повернути підлітка до України.

Богдан Єрмохін, якого викрали росіяни з Маріуполя. Фото: скриншот

Богдан розповів, що також вивезли його друга Філіпа, якого всиновила уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Вони разом ховались у підвалі, коли росіяни знищували Маріуполь у 2022 році.

"Я 16-річний хлопець, з бородою вже, без документів. Ми доводили їм, що діти, і нам повірили. Потім нас забрали. Нас було четверо хлопців, яких вивезли на територію "російського дна". Ми завжди показували, що нас не роз'єднати. Але нас розділили, повернули зараз трьох до України. Мій друг Філіп залишився там, його всиновила уповноважена при президенті Росії із прав дитини Марія Львова-Бєлова", — пригадав Богдан.

Богдан Єрмохін два роки пробув в РФ. Фото: скриншот

Філіп, який досі перебуває у РФ, немає батьків. Раміна заявила, що готова його всиновити, якщо хлопця вдасться повернути.

"Філіпе, ми тебе чекаємо, якщо ти запишеш звернення до нашого омбудсмена, до Офісу президента, Україна тебе чекає, Богдан купить тобі шаурму, а я тебе всиновлю. Все! Ми вирішили, буду твоїм опікуном, я не жартую. І ми з підписниками забезпечимо тобі гарне життя в Україні", — зазначила журналістка.

Нагадаємо, Раміна пояснила, чому поки що не їздить на прифронтову територію. Також журналістка зізналась, як пережила загибель близького друга на війні.