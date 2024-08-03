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Мокра сукня ледь не зірвала грандіозний концерт Адель у Мюнхені

3 серпня 2024 08:46
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мокра сукня ледь не зірвала грандіозний концерт Адель у Мюнхені
Співачка Адель. Фото: https://www.instagram.com/adele/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Адель у Мюнхені довелося призупинити шоу через дощ. Вбрання зірки намокло і вона була змушена перевдягатися. Сукня з принтом мала величезний шлейф, який вбирав воду від проливного дощу під час її виступу.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка була переконана, що погоду буде сприятливою для концерту, але прогноз вияився хибним. Звертаючись до натовпу, вона сказала: "На жаль, я змушена зняти це чудове вбрання, тому що воно мокре і важке".

 

 

Шанувальники були у захваті від концерту. Дехто зізнався, що Адель довелося скасувати свою останню генеральну репетицію через блискавку та сильний шторм.

Співачка планує 10 концертів у Мюнхені з 2 по 24 серпня — це її перші концерти з 2015 року. Але незважаючи на її величезну популярність, на Ticketmaster були тисячі квитків, які ніхто не хотів купувати.

На початку року Адель поділилася новиною про те, що всі 10 її березневих концертів у Лас-Вегасі будуть перенесені на пізнішу дату за "наказами лікарів". Багато шанувальників були розчаровані тим, що не можуть прийти на перенесені дати, оскільки вони вже витратили гроші на квитки на літак і готелі. Шанувальники не зможуть отримати відшкодування, оскільки вона не скасувала шоу, а просто перенесла його.

Під час одного з концертів з глядацького залу невідомий чоловік викрикнув образливі слова у адресу ЛГБТК+ спільноти. Його слова вкрай розлютили співачку, і вона відповіла йому нецензурною лайкою.

Нагадаємо, раніше співачка розповіла, чи має штучні зміни у зовнішності.

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