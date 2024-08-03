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Мокрое платье чуть не сорвало грандиозный концерт Адель в Мюнхене

3 августа 2024 08:46
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мокрое платье чуть не сорвало грандиозный концерт Адель в Мюнхене
Певица Адель. Фото: https://www.instagram.com/adele/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Адель в Мюнхене пришлось приостановить шоу из-за дождя. Наряд звезды намок и она была вынуждена переодеваться. Платье с принтом имело огромный шлейф, который впитывал воду от проливного дождя во время ее выступления.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица была убеждена, что погода будет благоприятна для концерта, но прогноз оказался ложным. Обращаясь к толпе, она сказала: "К сожалению, я вынуждена снять этот замечательный наряд, потому что он мокрый и тяжелый".

 

 

Поклонники были в восторге от концерта. Некоторые признались, что Адель пришлось отменить свою последнюю генеральную репетицию из-за сильной молнии и мощного шторма.

Певица планирует 10 концертов в Мюнхене со 2 по 24 августа — это ее первые концерты с 2015 года. Но, несмотря на ее огромную популярность, на Ticketmaster были тысячи билетов, которые никто не хотел покупать.

В начале года Адель поделилась новостью о том, что все 10 ее мартовских концертов в Лас-Вегасе будут перенесены на более позднюю дату по "приказам врачей". Многие поклонники были разочарованы тем, что не могут прийти на перенесенные даты, поскольку они уже потратили деньги на билеты на самолет и гостиницы. Поклонники не смогут получить возмещение, поскольку она не отменила шоу, а просто перенесла его.

Во время одного из концертов из зрительного зала неизвестный мужчина выкрикнул обидные слова в адрес ЛГБТК+ сообщества. Его слова крайне разозлили певицу, и она ответила ему нецензурной бранью.

Напомним, ранее певица рассказала , имеет ли искусственные изменения во внешности.

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