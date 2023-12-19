Молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась
23-летняя жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская рассказала, как изменилась благодаря своему мужу и показалась почти полностью обнаженной.
Фото опубликовала в сторис в Instagram.
Стала более уверенной в себе
Блогер и жена Владимира Остапчука Екатерина рассказала, как она изменилась благодаря их отношениям. Девушка призналась, что стала гораздо счастливее.
"Меня очень изменил Вова. Я стала более открытой к публичным мероприятиям. Меня сейчас гораздо меньше волнует мнение других людей. Я стала более нежной и уверенной в себе", — поделилась Полтавская.
Девушка призналась, что раньше испытывала проблемы с принятием себя, особенно своей фигуры. Теперь она переживает за это меньше.
"Я больше не загоняюсь по поводу питания. Я приняла свое тело (ну почти)", - поделилась Полтавская.
Вероятно, чтобы доказать это, девушка показалась в стресс в одних трусах, грудь закрыла рукой.
Также любимая Остапчука рассказала, что приобрела и некоторые некативные качества за время отношений с ним.
"В то же время я стала более тревожной и начала опаздывать. Раньше никогда не опаздывала", - написала Катя.
Напомним, Остапчук с молодой женой показали свою елку.
Также мы писали, что Полтавская рассказала, как выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!