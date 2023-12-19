Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась arrow

Молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась

19 декабря 2023 15:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась
Жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Фото: instagram.com/poka.tya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

23-летняя жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская рассказала, как изменилась благодаря своему мужу и показалась почти полностью обнаженной.

Фото опубликовала в сторис в Instagram.

Читайте также:

Стала более уверенной в себе

Блогер и жена Владимира Остапчука Екатерина рассказала, как она изменилась благодаря их отношениям. Девушка призналась, что стала гораздо счастливее.

 

Екатерина Полтавская
Скриншот зі сторіс  instagram.com/poka.tya

"Меня очень изменил Вова. Я стала более открытой к публичным мероприятиям. Меня сейчас гораздо меньше волнует мнение других людей. Я стала более нежной и уверенной в себе", — поделилась Полтавская.

Девушка призналась, что раньше испытывала проблемы с принятием себя, особенно своей фигуры. Теперь она переживает за это меньше.

"Я больше не загоняюсь по поводу питания. Я приняла свое тело (ну почти)", - поделилась Полтавская.

 

Екатерина Полтавская
Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Вероятно, чтобы доказать это, девушка показалась в стресс в одних трусах, грудь закрыла рукой.

Также любимая Остапчука рассказала, что приобрела и некоторые некативные качества за время отношений с ним.

"В то же время я стала более тревожной и начала опаздывать. Раньше никогда не опаздывала", - написала Катя.

Напомним, Остапчук с молодой женой показали свою елку.

Также мы писали, что Полтавская рассказала, как выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме