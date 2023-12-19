Молодая жена Остапчука показалась топлесс и рассказала, как изменилась

Жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Фото: instagram.com/poka.tya

23-летняя жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская рассказала, как изменилась благодаря своему мужу и показалась почти полностью обнаженной.

Фото опубликовала в сторис в Instagram.

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Стала более уверенной в себе

Блогер и жена Владимира Остапчука Екатерина рассказала, как она изменилась благодаря их отношениям. Девушка призналась, что стала гораздо счастливее.

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

"Меня очень изменил Вова. Я стала более открытой к публичным мероприятиям. Меня сейчас гораздо меньше волнует мнение других людей. Я стала более нежной и уверенной в себе", — поделилась Полтавская.

Девушка призналась, что раньше испытывала проблемы с принятием себя, особенно своей фигуры. Теперь она переживает за это меньше.

"Я больше не загоняюсь по поводу питания. Я приняла свое тело (ну почти)", - поделилась Полтавская.

Скриншот зі сторіс instagram.com/poka.tya

Вероятно, чтобы доказать это, девушка показалась в стресс в одних трусах, грудь закрыла рукой.

Также любимая Остапчука рассказала, что приобрела и некоторые некативные качества за время отношений с ним.

"В то же время я стала более тревожной и начала опаздывать. Раньше никогда не опаздывала", - написала Катя.

Напомним, Остапчук с молодой женой показали свою елку.

Также мы писали, что Полтавская рассказала, как выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен.