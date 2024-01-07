Молода пасія Касселя станцювала у мінібікіні в Бразилії — відео
Дівчина французького актора Венсана Касселя Нара Баптиста станцювала у відвертому образі. Зірка зачарований красою своєї коханої.
Відео виклали в instagram.
Венсан Кассель в захваті від танців Нари Баптиста
57-річний актор захопився шаленими танцями 27-річної моделі Нари. Пара вже не приховує свої стосунки. Вони коментують один одного дописи в соціальних мережах, а також публікують спільні фото.
Під останнім відео запальних танців Нари актор назвав свою дівчину "горішком".
Зараз пара на відпочинку в Ріо-де-Жанейро. Нара весь час проводить на пляжах в купальниках, які прикрашають її струнке, модельне тіло.
Підписники дівчини теж вражені танцями
Фанати моделі засипали її компліментами в коментарях під дописом. Вони обожнюють красу дівчини.
- Чому ти така гарна?
- Ти прекрасна, просто шалений вогонь.
- Не з цього світу.
Раніше ми писали, що колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією.
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