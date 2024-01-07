Молода пасія Касселя станцювала у мінібікіні в Бразилії — відео

Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Дівчина французького актора Венсана Касселя Нара Баптиста станцювала у відвертому образі. Зірка зачарований красою своєї коханої.

Відео виклали в instagram.

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57-річний актор захопився шаленими танцями 27-річної моделі Нари. Пара вже не приховує свої стосунки. Вони коментують один одного дописи в соціальних мережах, а також публікують спільні фото.

Під останнім відео запальних танців Нари актор назвав свою дівчину "горішком".

Зараз пара на відпочинку в Ріо-де-Жанейро. Нара весь час проводить на пляжах в купальниках, які прикрашають її струнке, модельне тіло.

Підписники дівчини теж вражені танцями

Фанати моделі засипали її компліментами в коментарях під дописом. Вони обожнюють красу дівчини.

Чому ти така гарна?

Ти прекрасна, просто шалений вогонь.

Не з цього світу.

Раніше ми писали, що колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією.

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