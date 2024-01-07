Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Молода пасія Касселя станцювала у мінібікіні в Бразилії — відео arrow

Молода пасія Касселя станцювала у мінібікіні в Бразилії — відео

7 січня 2024 21:21
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Молода пасія Касселя станцювала у мінібікіні в Бразилії — відео
Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дівчина французького актора Венсана Касселя Нара Баптиста станцювала у відвертому образі. Зірка зачарований красою своєї коханої.

Відео виклали в instagram.

Читайте також:

Венсан Кассель в захваті від танців Нари Баптиста

57-річний актор захопився шаленими танцями 27-річної моделі Нари. Пара вже не приховує свої стосунки. Вони коментують один одного дописи в соціальних мережах, а також публікують спільні фото.

Під останнім відео запальних танців Нари актор назвав свою дівчину "горішком".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by N A R A H (@narahbaptista)

Зараз пара на відпочинку в Ріо-де-Жанейро. Нара весь час проводить на пляжах в купальниках, які прикрашають її струнке, модельне тіло.

Підписники дівчини теж вражені танцями

Фанати моделі засипали її компліментами в коментарях під дописом. Вони обожнюють красу дівчини.

  • Чому ти така гарна?
  • Ти прекрасна, просто шалений вогонь.
  • Не з цього світу.

Раніше ми писали, що колишня Венсана Касселя відпочиває у тому самому місті, де і він з новою пасією.

Нагадаємо, юна донька Моніки Белуччі замилувала романтичним фото з бойфрендом. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі