Молодая пассия Касселя станцевала в минибикине в Бразилии — видео

Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Девушка французского актера Венсана Касселя Нара Баптиста станцевала в откровенном образе. Звезда восхищен красотой тела своей возлюбленной.

Видео выложили в instagram.

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57-летний актер увлекся безумными танцами 27-летней модели Нары. Пара уже не скрывает свои отношения. Они комментируют друг друга посты в социальных сетях, а также публикуют общие фото.

Под последним видео зажигательных танцев Нары актер назвал свою девушку "орешком".

Сейчас пара на отдыхе в Рио-де-Жанейро. Нара все время проводит на пляжах в купальниках, украшающих ее стройное, модельное тело.

Подписчики девушки тоже поражены танцами

Фанаты модели засыпали ее комплиментами в комментариях под видео. Они обожают красоту девушки.

Почему ты так хороша?

Ты прекрасна, просто безумный огонь.

Не из этого мира.

Ранее мы писали, что бывшая Венсана Касселя отдыхает в том же городе, где и он с новой пассией.

Напомним, юная дочь Моники Беллуччи восхищала романтическим фото с бойфрендом.