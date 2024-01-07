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Молодая пассия Касселя станцевала в минибикине в Бразилии — видео

7 января 2024 21:21
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Молодая пассия Касселя станцевала в минибикине в Бразилии — видео
Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Девушка французского актера Венсана Касселя Нара Баптиста станцевала в откровенном образе. Звезда восхищен красотой тела своей возлюбленной. 

Видео выложили в instagram.

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Венсан Кассель в восторге от танцев Нары Баптиста

57-летний актер увлекся безумными танцами 27-летней модели Нары. Пара уже не скрывает свои отношения. Они комментируют друг друга посты в социальных сетях, а также публикуют общие фото.

Под последним видео зажигательных танцев Нары актер назвал свою девушку "орешком".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NARAH (@narahbaptista)

Сейчас пара на отдыхе в Рио-де-Жанейро. Нара все время проводит на пляжах в купальниках, украшающих ее стройное, модельное тело.

Подписчики девушки тоже поражены танцами

Фанаты модели засыпали ее комплиментами в комментариях под видео. Они обожают красоту девушки.

  • Почему ты так хороша?
  • Ты прекрасна, просто безумный огонь.
  • Не из этого мира.

Ранее мы писали, что бывшая Венсана Касселя отдыхает в том же городе, где и он с новой пассией.

Напомним, юная дочь Моники Беллуччи восхищала романтическим фото с бойфрендом.

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