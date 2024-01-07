Молодая пассия Касселя станцевала в минибикине в Бразилии — видео
Девушка французского актера Венсана Касселя Нара Баптиста станцевала в откровенном образе. Звезда восхищен красотой тела своей возлюбленной.
Видео выложили в instagram.
Венсан Кассель в восторге от танцев Нары Баптиста
57-летний актер увлекся безумными танцами 27-летней модели Нары. Пара уже не скрывает свои отношения. Они комментируют друг друга посты в социальных сетях, а также публикуют общие фото.
Под последним видео зажигательных танцев Нары актер назвал свою девушку "орешком".
Сейчас пара на отдыхе в Рио-де-Жанейро. Нара все время проводит на пляжах в купальниках, украшающих ее стройное, модельное тело.
Подписчики девушки тоже поражены танцами
Фанаты модели засыпали ее комплиментами в комментариях под видео. Они обожают красоту девушки.
- Почему ты так хороша?
- Ты прекрасна, просто безумный огонь.
- Не из этого мира.
Ранее мы писали, что бывшая Венсана Касселя отдыхает в том же городе, где и он с новой пассией.
Напомним, юная дочь Моники Беллуччи восхищала романтическим фото с бойфрендом.
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