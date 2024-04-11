В сети появилось архивное видео с Кузьмой Скрабиным - видео

Украинский певец Кузьма Скрябин. Фото: стоп-кадр из клипа "Чуєш біль"

В соцсетях упомянули о старом клипе певца Кузьмы Скрябина. Он снялся в нем 35 лет назад вместе с девушкой Галиной Осьмак.

Видео доступно на YouTube.

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Клип на песню "Чуєш біль" сняли еще в далеком 1989 году. Сам Кузьма Скрябин превратился в лирического героя, догоняющего свою музу. Ее сыграла Галина Осьмак. Это был дебют артиста.

Клип "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр

Срежиссировал работу Владимир Зайковский, который решил снимать историю в Новояворовске Львовской области.

Клип "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр

В клипе Скрябин — молодой юноша, который рождается из воды и идет гулять по городу. На своем пути он встречает других героев. В итоге он поднимается на крышу высотного дома и видит там своего двойника, прыгающего вниз.

Представили клип на рок-концерте студии "Спати" 5 ноября 1989 года. Его также показывали в Брюсселе.

Украинский певец Кузьма Скрябин. Фото: стоп-кадр из клипа "Чуєш біль"

Напомним, сеть взорвалась от видео, в котором артист Кузьма Скрябин протролил "95 Квартал". Также мы делились воспоминаниями об артисте, погибшем 9 лет назад.