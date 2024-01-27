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Молодша дочка Віри Брежнєвої приголомшила гламурною зйомкою

27 січня 2024 02:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Молодша дочка Віри Брежнєвої приголомшила гламурною зйомкою
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Донька співачки Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, обрала стильні сукні у гламурній фотосесії. Сара вразила схожістю зі своєю зірковою матусею.

Фото з'явилась у соціальній мережі дівчини.

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14-річна Сара Кіперман примиряла різні образи. До знімків Сара додала й геолокацію. Так, скоріш за все, вона знаходиться в Юрмалі, Латвія.

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

Дівчина приміряла напівпрозору блакитну міні-сукню, прикрашену стразами, авторства зіркового дизайнера Івана Фролова. Також дочка Брежнєва змінила образ, позуючи у стильній довгій сукні та білій шубі.

Фоловери засипали Сару компліментами. Мама, співачка Віра Брежнєва, залишила імоджі та написала: "Кохання".

Нагадаємо, Дьомін прокоментував скандальний виступ Брежнєвої у Києві.

Раніше Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні.

Віра Брежнєва
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