Молодша дочка Віри Брежнєвої приголомшила гламурною зйомкою

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Донька співачки Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, обрала стильні сукні у гламурній фотосесії. Сара вразила схожістю зі своєю зірковою матусею.

Фото з'явилась у соціальній мережі дівчини.

Читайте також:

Дочка Віри Брежнєвої порадувала рідкісною зйомкою

14-річна Сара Кіперман примиряла різні образи. До знімків Сара додала й геолокацію. Так, скоріш за все, вона знаходиться в Юрмалі, Латвія.

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

Дівчина приміряла напівпрозору блакитну міні-сукню, прикрашену стразами, авторства зіркового дизайнера Івана Фролова. Також дочка Брежнєва змінила образ, позуючи у стильній довгій сукні та білій шубі.

Фоловери засипали Сару компліментами. Мама, співачка Віра Брежнєва, залишила імоджі та написала: "Кохання".

Нагадаємо, Дьомін прокоментував скандальний виступ Брежнєвої у Києві.

Раніше Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні.