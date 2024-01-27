Молодша дочка Віри Брежнєвої приголомшила гламурною зйомкою
Донька співачки Віри Брежнєвої, Сара Кіперман, обрала стильні сукні у гламурній фотосесії. Сара вразила схожістю зі своєю зірковою матусею.
Фото з'явилась у соціальній мережі дівчини.
Дочка Віри Брежнєвої порадувала рідкісною зйомкою
14-річна Сара Кіперман примиряла різні образи. До знімків Сара додала й геолокацію. Так, скоріш за все, вона знаходиться в Юрмалі, Латвія.
Дівчина приміряла напівпрозору блакитну міні-сукню, прикрашену стразами, авторства зіркового дизайнера Івана Фролова. Також дочка Брежнєва змінила образ, позуючи у стильній довгій сукні та білій шубі.
Фоловери засипали Сару компліментами. Мама, співачка Віра Брежнєва, залишила імоджі та написала: "Кохання".
Нагадаємо, Дьомін прокоментував скандальний виступ Брежнєвої у Києві.
Раніше Віра Брежнєва вперше від 24 лютого виступила в Україні.
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