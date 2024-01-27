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Младшая дочь Веры Брежневой ошеломила гламурной съемкой

27 января 2024 02:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Младшая дочь Веры Брежневой ошеломила гламурной съемкой
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь певицы Веры Брежневой, Сара Киперман, выбрала стильные наряды для гламурной фотосессии. Сара поразила сходством со своей звездной мамой.

Фото появились в социальной сети девушки.

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14-летняя Сара Киперман примиряла разные образы. К снимкам Сара добавила и геолокацию. Так, скорее всего, она находится в Юрмале, Латвия.

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarah Kiperman (@sswlvix)

Девушка примерила полупрозрачное голубое мини-платье, украшенное стразами, авторства звездного дизайнера Ивана Фролова. Также дочь Брежневой сменила образ, позируя в стильном длинном платье и белой шубе.

Фолловеры засыпали Сару комплиментами. Мама, певица Вера Брежнева, оставила имоджи и написала: "Любовь".

Напомним, Демин прокомментировал скандальное выступление Брежневой в Киеве.

Ранее Вера Брежнева впервые с 24 февраля выступила в Украине.

Вера Брежнева
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