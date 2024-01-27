Младшая дочь Веры Брежневой ошеломила гламурной съемкой
Дочь певицы Веры Брежневой, Сара Киперман, выбрала стильные наряды для гламурной фотосессии. Сара поразила сходством со своей звездной мамой.
Фото появились в социальной сети девушки.
Дочь Веры Брежневой порадовала редкой съемкой
14-летняя Сара Киперман примиряла разные образы. К снимкам Сара добавила и геолокацию. Так, скорее всего, она находится в Юрмале, Латвия.
Девушка примерила полупрозрачное голубое мини-платье, украшенное стразами, авторства звездного дизайнера Ивана Фролова. Также дочь Брежневой сменила образ, позируя в стильном длинном платье и белой шубе.
Фолловеры засыпали Сару комплиментами. Мама, певица Вера Брежнева, оставила имоджи и написала: "Любовь".
Напомним, Демин прокомментировал скандальное выступление Брежневой в Киеве.
Ранее Вера Брежнева впервые с 24 февраля выступила в Украине.
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