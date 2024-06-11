Зоозахисники зіпсували перший офіційний портрет короля Чарльза III

Зоозахисники Animal Rising в галереї Філіпа Молда. Фото: скриншот з соцмережі Х

Перший офіційний портрет короля Чарльза III у галереї Філіпа Молда в Лондоні зіпсували зоозахисники. Обличчя монарха заклеїли зображенням анімаційного персонажа Уоллеса.

Про це пише Daily Mail.

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Що трапилося з картиною короля Чарльза III

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB — Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024

Двоє протестувальників Animal Rising перелізли через мотузку безпеки у галереї Філіпа Молда в Лондоні та на очах у шокованих відвідувачів зіпсували королівську картину.

Активісти закрили обличчя монарха зображенням анімаційного персонажа Воллеса і приклеїв до картини мовну бульбашку зі словами про "жорстокість" на королівських фермах.

"Ніякого сиру, Громіте. Поглянь на всю цю жорстокість на фермах RSPCA", — йдеться у повідомленні.

Акція є спробою зоозахисників привернути увагу до нещодавнього розслідування 45 ферм RSPCA Assured, де було нібито виявлено 280 порушень законодавства.

Нагадаємо, король Чарльз призначив зіркового футболіста Девіда Бекхема послом Королівського благодійного фонду. А також принца Гаррі та Меган Маркл захейтили через візит до Нігерії.