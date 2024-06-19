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Монарх в желто-голубом — король Чарльз посетил конные скачки

19 июня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Король Чарльз и королева Камилла посетили конную гонку Royal Ascot.
Король Чарльз и королева Камилла на конной гонке. Фото: Associated Press
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Королевская семья Великобритании посетила конные скачки Royal Ascot. Король Чарльз выбрал серый костюм с желто-голубыми элементами, а королева Камилла оделась в любимый синий.

Фотографии монархи выложили в Instagram.

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Король Чарльз и королева Камилла посетили популярные конные скачки Royal Ascot

В Великобритании стартовала одни из самых популярных конных скачки в мире — Royal Ascot. Мероприятие проходит ежегодно в городе Аскот. Вход на событие только за дресс-кодом. От женщин требуют одеться в платья и шляпки, а мужчинам следует приходить в сюртуках, жилетах и цилиндрах.

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Члены королевской семьи не обошли это событие, ведь обожают конный спорт. Особенно им восхищалась покойная королева Елизавета II. По традиции, ее сын король Чарльз приехал с женой в карете.

Конная гонка Royal Ascot. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Конная гонка Royal Ascot. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Монарх избрал серый костюм с сюртуком. Впрочем, разбавил скучный образ желтой жилеткой, полосатой рубашкой и голубым галстуком.

Король Чарльз и королева Камилла приехали на конную гонку. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Король Чарльз и королева Камилла приехали на конную гонку. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Очевидно, король был в романтическом настроении, поэтому украсил себя нежно-розовым цветком на лацкане сюртука. Кроме того, образ дополнили черные туфли с тиснением, зонтик-трость, цилиндр и кольцо на мизинце с изображением герба принца Уэльского.

Королева Камилла появилась в полностью синем образе, впрочем, добавила интересную деталь — "Брошку принца Альберта". Ее носят все королевы Великобритании. На западе также были принц Уильям и принцесса Анна. Кейт Миддлтон не появилась, вероятно по болезни.

Королева Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Королева Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, стало известно, что может помочь вернуться Меган Маркл и принц Гарри в королевскую семью. Также британские активисты испортили новый портрет короля Чарльза.

Королева Камилла
принцесса Анна
королевская семья
принц Уильям
Великобритания
король Чарльз ІІІ
гонки

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