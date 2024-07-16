MONATIK віддав гонорар зі скандального весілля на потреби ЗСУ — скільки

Український співак Монатік з командою. Фото: instagram.com/monatik_official

Співак Монатік, який потрапив у скандал через виступ на весіллі українців в Італії, розповів, скільки заробив. Всі виручені кошти переказав на потреби ЗСУ.

Про це артист розповів в Instagram.

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Український артист MONATIK закінчив свій четвертий тур по США та Канаді й вирішив підбити підсумки. Зокрема, акцентував увагу на тому, що намагався використати всі можливості, щоб привезти українській армії найбільше грошей.

"Ми намагалися монетизувати кожен наш крок: створили акцію meet&greet після концертів, завдяки якій примножували збір; проводили аукціони з цінними лотами; зустрічалися з благодійниками, які передавали кошти для України; погоджувалися на виступи, щоб заробляли кошти для захисників", — розповів артист.

Команді артиста вдалось зібрати 90 500 доларів — а саме 79 500 доларів і 10 000 євро. Серед цих грошей і гонорар за виступ на весіллі українців в Італії. За нього він отримав 20 тисяч доларів, які також будуть передані на благодійність.

"Звітую більш детально: концерти у США та Канаді принесли нам 59 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 000 доларів. Ще 10 000 євро приніс нам виступ на Кіпрі! Також наша команда ще чекає на завершення розіграшу картини "Кохання космічних масштабів", яку я створив в галереї Нью-Йорка. Таким чином, під час цього виїзду команди в тур по США та Канаді, а також виступів у Європі, нам вдалося зібрати 90 500 доларів (79 500 доларів і 10 000 євро)", — відзвітував Дмитро Монатік.

Нагадаємо, що Монатік потрапив у скандал через виступ на одному весіллі разом з російським артистом Максимом Галкіним. Також барабанниця втратила роботу через виступ на тому заході.