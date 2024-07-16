MONATIK отдал гонорар по скандальной свадьбе на нужды ВСУ.

Украинский певец Монатик с командой. Фото: instagram.com/monatik_official

Певец Монатик, попавший в скандал из-за выступления на свадьбе украинцев в Италии, рассказал, сколько заработал. Все вырученные средства перечислил на нужды ВСУ.

Об этом артист рассказал в Instagram.

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Украинский артист MONATIK закончил свой четвертый тур по США и Канаде и решил подвести итоги. В частности, акцентировал внимание на том, что пытался использовать все возможности, чтобы привезти украинской армии больше денег.

"Мы пытались монетизировать каждый наш шаг: создали акцию meet&greet после концертов, благодаря которой приумножали сбор; проводили аукционы с ценными лотами; встречались с благотворителями, которые передавали средства для Украины; соглашались на выступления, чтобы зарабатывали средства для защитников", — рассказал артист.

Команде артиста удалось собрать 90 500 долларов — а именно 79 500 долларов и 10 000 евро. Среди этих денег и гонорар за выступление на свадьбе украинцев в Италии. За него он получил 20 тысяч долларов, которые также будут переданы на благотворительность.

"Отчитаюсь более подробно: концерты в США и Канаде принесли нам 59 500 долларов. Также благодаря выступлению на частном мероприятии я прибавил еще 20 000 долларов. Еще 10 000 евро принес нам выступление на Кипре! Также наша команда еще ждет завершения розыгрыша картины "Любовь космических масштабов", которую я создал в галерее Нью-Йорка. Таким образом, во время этого выезда команды в тур по США и Канаде, а также выступлений в Европе, нам удалось собрать 90 500 долларов (79 500 долларов и 10 000 евро)", — отчитался Дмитрий Монатик.

Напомним, что Монатик попал в скандал из-за выступления на одной свадьбе вместе с российским артистом Максимом Галкиным. Также барабанщица потеряла работу из-за выступления на том мероприятии.