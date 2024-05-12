Українські знаменитості зворушливо привітали рідних з Днем матері — фото

Співачка Злата Огнєвіч з мамою. Фото: Instagram/zlata.ognevich

У неділю, 12 травня, в Україні відзначають День матері. Чимало дописів з’явилось у соцмережах представників нашого шоу-бізнесу. Знаменитості публікують фото та відео зі своїми мамами та пишуть теплі слова.

Портал Новини.LIVE зібрав підбірку з зірковими привітаннями.

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"Моя мама, я тебе люблю і вдячний за все, що відчував, відчуваю і відчую. Бачив, бачу і побачу. Іріша (дружина співака, від якої в нього двоє синів. — Ред.), ти — найкраща мама у Всесвіті. Дякую за те, що даруєш життя таким прекрасним людям! Ти є життя моє", — написав Дмитро.

Злата Огнєвіч

"Мамушик, люблю тебе сильно! Ти — найкраща мама у світі, а тепер ще й бабуля нашого Маркуні. Дякую за твою відданість, турботу і безмежне терпіння. Знай, що я поруч! Моє левенятко", — привітала співачка.

Руслана

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" опублікувала зворушливе фото, яке підписала: "Ти найбільше, що є у моєму житті! Я люблю тебе". Зазначимо, Руслана Лижичко не часто постить в соцмережах контент з членами своєї родини.

Андре Тан

Дизайнер опублікував архівне фото з мамою та зазначив, що якби не вона, він би зараз торгував рибою на базарі. Чому саме згадав саме цю професію, Андрій Тищенко (справжнє ім'я модельєра) не назвав.

"Ще в 9 років, коли я годинами просиджував за малюванням суконь, саме мама змогла розгледіти в мені талант. Вона не тільки не заважала моєму захопленню, але й зробила все можливе, щоб його розвити. Завдяки їй я зібрав цілу колекцію з 65 журналів з моїми ескізами, а в 10 років вона записала мене на курси крою та шиття при Домі офіцерів", — написав Андре Тан.

Гурт "Антитіла"

Учасники популярного поп-рок гурту опублікували фото зі своїми мамами. На титульному фото позував фронтмен Тарас Тополя.

"Для вас ми завжди залишаємося дітьми, скільки б нам років не було. Ви завжди готові підтримати, порадити, нагодувати найсмачнішими стравами й зігріти міцними обіймами. Вибачте, якщо ми не так часто телефонуємо, або не одягаємо шапку. Але ми любимо вас і ви завжди в нашому серці", — написали музиканти.

Оля Полякова

Співачка опублікувала відео, в якому позує зі своїми двома доньками (навчаються у Великій Британії) та мамою.

"Один з днів, коли я відчуваю себе одночасно надзвичайно маленькою і надзвичайно дорослою — День матері. Цінуйте дорогоцінний час з найріднішою, не забувайте дзвонити і навідуватися в гості", — зазначила Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча, акторка Лілія Ребрик хрестила молодшу доньку. Також ми розповідали цікаві факти про синів та чоловіка телеведучої Катерини Осадчої.