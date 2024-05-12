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Монатік, Огнєвіч, Руслана та інші зірки показали своїх мам і привітали їх зі святом

12 травня 2024 14:22
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Стас Кожушко
Редактор
Українські знаменитості зворушливо привітали рідних з Днем матері — фото
Співачка Злата Огнєвіч з мамою. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У неділю, 12 травня, в Україні відзначають День матері. Чимало дописів з’явилось у соцмережах представників нашого шоу-бізнесу. Знаменитості публікують фото та відео зі своїми мамами та пишуть теплі слова. 

Портал Новини.LIVE зібрав підбірку з зірковими привітаннями. 

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Дмитро Монатік (MONATIK)

"Моя мама, я тебе люблю і вдячний за все, що відчував, відчуваю і відчую. Бачив, бачу і побачу. Іріша (дружина співака, від якої в нього двоє синів. — Ред.), ти — найкраща мама у Всесвіті. Дякую за те, що даруєш життя таким прекрасним людям! Ти є життя моє", — написав Дмитро.

Злата Огнєвіч

"Мамушик, люблю тебе сильно! Ти — найкраща мама у світі, а тепер ще й бабуля нашого Маркуні. Дякую за твою відданість, турботу і безмежне терпіння. Знай, що я поруч! Моє левенятко", — привітала співачка. 

Руслана

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" опублікувала зворушливе фото, яке підписала: "Ти найбільше, що є у моєму житті! Я люблю тебе". Зазначимо, Руслана Лижичко не часто постить в соцмережах контент з членами своєї родини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Андре Тан

Дизайнер опублікував архівне фото з мамою та зазначив, що якби не вона, він би зараз торгував рибою на базарі. Чому саме згадав саме цю професію, Андрій Тищенко (справжнє ім'я модельєра) не назвав. 

"Ще в 9 років, коли я годинами просиджував за малюванням суконь, саме мама змогла розгледіти в мені талант. Вона не тільки не заважала моєму захопленню, але й зробила все можливе, щоб його розвити. Завдяки їй я зібрав цілу колекцію з 65 журналів з моїми ескізами, а в 10 років вона записала мене на курси крою та шиття при Домі офіцерів", — написав Андре Тан.

Гурт "Антитіла"

Учасники популярного поп-рок гурту опублікували фото зі своїми мамами. На титульному фото позував фронтмен Тарас Тополя.

"Для вас ми завжди залишаємося дітьми, скільки б нам років не було. Ви завжди готові підтримати, порадити, нагодувати найсмачнішими стравами й зігріти міцними обіймами. Вибачте, якщо ми не так часто телефонуємо, або не одягаємо шапку. Але ми любимо вас і ви завжди в нашому серці", — написали музиканти.

Оля Полякова

Співачка опублікувала відео, в якому позує зі своїми двома доньками (навчаються у Великій Британії) та мамою.

"Один з днів, коли я відчуваю себе одночасно надзвичайно маленькою і надзвичайно дорослою — День матері. Цінуйте дорогоцінний час з найріднішою, не забувайте дзвонити і навідуватися в гості", — зазначила Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча, акторка Лілія Ребрик хрестила молодшу доньку. Також ми розповідали цікаві факти про синів та чоловіка телеведучої Катерини Осадчої.

Дмитро Монатік
Оля Полякова
Руслана Лижичко
Злата Огневич
українські зірки
День матері

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