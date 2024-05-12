Украинские знаменитости трогательно поздравили родных с Днем матери — фото

Певица Злата Огневич с мамой. Фото: Instagram/zlata.ognevich

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Много постов появились в соцсетях представителей нашего шоу-бизнеса. Знаменитости публикуют фото и видео со своими матерями и пишут теплые слова.

Портал Новини.LIVE собрал подборку со звездными поздравлениями.

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Дмитрий Монатик (MONATIK)

"Моя мама, я тебя люблю и благодарен за все, что чувствовал, чувствую и почувствую. Видел, вижу и увижу. Ириша (жена певца, от которой у него два сына. — Ред.), ты — лучшая мама во Вселенной. Спасибо за то, что даришь жизнь таким прекрасным людям! Ты жизнь моя", — написал Дмитрий.

Злата Огневич

"Мамушик, люблю тебя сильно! Ты — лучшая мама в мире, а теперь еще и бабушка нашего Маркуни. Спасибо за твою преданность, заботу и безграничное терпение. Знай, что я рядом! Мой львенок", — поздравила певица.

Руслана

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" опубликовала трогательное фото, которое подписала: "Ты самое большое, что есть в моей жизни! Я люблю тебя". Отметим, Руслана Лыжичко не часто постится в соцсетях контент с членами своей семьи.

Андре Тан

Дизайнер опубликовал архивное фото с мамой и отметил, что если бы не она, он бы сейчас торговал рыбой на базаре. Почему именно вспомнил именно эту профессию, Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) не назвал.

"Еще в 9 лет, когда я часами просиживал за рисованием платьев, именно мама смогла разглядеть во мне талант. Она не только не мешала моему увлечению, но и сделала все возможное, чтобы его развить. Благодаря ей я собрал целую коллекцию из 65 журналов с моими эскизами, а в 10 лет она записала меня на курсы кроя и шитья при Доме офицеров", — написал Андре Тан.

Группа "Антитіла"

Участники популярной поп-рок группы опубликовали фото со своими мамами. На титульном фото позировал фронмтен Тарас Тополя.

"Для вас мы всегда остаемся детьми, сколько бы нам лет ни было. Вы всегда готовы поддержать, посоветовать, накормить самыми вкусными блюдами и согреть крепкими обнять. Извините, если мы не так часто звоним по телефону, или не одеваем шапку. Но мы любим вас и вы всегда в нашем сердце", — написали музыканты.

Оля Полякова

Певица опубликовала видео, в котором позирует со своими двумя дочерьми (получают образование в Великобритании) и мамой.

"Один из дней, когда я чувствую себя одновременно очень маленькой и очень взрослой — День матери. Цените драгоценное время с самой родной, не забывайте звонить и наведываться в гости", — отметила Полякова.

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