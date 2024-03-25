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Монатік розповів, що мотивувало його повернутися до танцювального жанру в кліпах

25 березня 2024 22:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Монатік розповів, що мотивувало його повернутися до танцювального жанру в кліпах
Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співак Дмитро Монатік (MONATIK) презентував перший від початку повномасштабної війни танцювальний кліп на пісню "Вічно танцююча людина". Артист розповів, що змотивувало його повернутися до свого впізнаного жанру.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста. 

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MONATIK повернувся до танцювального жанру

Під час своїх концертів Дмитро Монатік традиційно тішить глядачів танцями. Втім після 24 лютого 2022 року його кліпи стали більш стриманішими. 

"На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну я загубив, заховав танці й любов до них глибоко в собі. Не міг відчути їх необхідність більше. На другий рік зʼявилось дві ситуації, які пробудили їх", — зізнався MONATIK.

Перша —  "Конотопська відьма" від режисера Івана Урицького в театрі ім. Івана Франка. Друга  —  це "Кабаре", яке Олена Коляденко та її команда втілила у життя у київському "Молодому театрі". Дмитро Монатік подякував їм за ці роботи і за те, що нагадали йому: танці — це мистецтво. 

"Після перегляду цих вистав я не міг заспокоїти минуле, яке просто виносило давно замкнені двері. Я згадав, що танці — це сонце, вони дарують вітамін D. З дуже великим переживанням я оголошував кастинг танцівників у нову відеороботу. Знав, що багато професіоналів виїхали за кордон і мало хто залишився", — розповів Монатік. 

Монатік розповів, що мотивувало його повернутися до танцювального жанру в кліпах - фото 1
Фрагмент з кліпу "Вічно танцююча людина". Фото: менеджмент артиста

Але на кастинг прийшло майже півтисячі людей і це дало Дмитру натхнення і розуміння, що вони рухаються в правильному напрямку.

"Останньою краплею було бажання моїх синів піти на танці. В свою чергу я вже добре знав, як це корисно і необхідно в будь-якому віці. Так почала прокидатись "Вічно танцююча людина", — підсумував Дмитро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Павло Зібров переклав українською свій хіт "Женщина любимая" та презентував кліп на нього. Також ми розповідали, що фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував зміни в керівництві ЗСУ.

Дмитро Монатік
музика
кліпи
українські зірки
танці

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