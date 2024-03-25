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Монатик рассказал, что мотивировало его вернуться к танцевальному жанру в клипах

25 марта 2024 22:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Монатик рассказал, что мотивировало его вернуться к танцевальному жанру в клипах
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK) презентовал первый с начала полномасштабной войны танцевальный клип на песню "Вічно танцююча людина". Артист рассказал, что мотивировало его вернуться в свой узнаваемый жанр.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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MONATIK вернулся к танцевальному жанру

Во время своих концертов Дмитрий Монатик традиционно радует зрителей танцами. Впрочем, после 24 февраля 2022 года его клипы стали более сдержанными.

"В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину я потерял, спрятал танцы и любовь к ним глубоко в себе. Не мог почувствовать их необходимость больше. На второй год появились две пробудившие их ситуации", — признался MONATIK.

Первая — "Конотопская ведьма" от режиссера Ивана Урицкого в театре им. Ивана Франко. Вторая — это "Кабаре", которое Елена Коляденко и ее команда воплотила в жизнь в киевском "Молодом театре". Дмитрий Монатик поблагодарил их за эти работы и за то, что напомнили ему: танцы — это искусство.

"После просмотра этих представлений я не мог успокоить прошлое, которое просто выносило давно запертую дверь. Я вспомнил, что танцы — это солнце, они дарят витамин D. С очень большим переживанием я объявлял кастинг танцовщиков в новую видеоработу. Знал, что многие профессионалы уехали за границу и мало кто остался", — рассказал Монатик.

Монатик рассказал, что мотивировало его вернуться к танцевальному жанру в клипах - фото 1
Фрагмент из клипа "Вічно танцююча людина". Фото: менеджмент артиста

Но на кастинг пришло около полутысячи человек и это дало Дмитрию вдохновение и понимание, что они двигаются в правильном направлении.

"Последней каплей было желание моих сыновей пойти на танцы. В свою очередь я уже хорошо знал, как это полезно и необходимо в любом возрасте. Так начал просыпаться "Вічно танцююча людина", — подытожил Дмитрий.

Напомним, ранее мы писали, что певец Павел Зибров перевел на украинский свой хит "Женщина любимая" и презентовал клип на него. Также мы рассказывали, что фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя прокомментировал изменения в руководстве ВСУ.

Дмитрий Монатик
музыка
клипы
украинские звезды
танцы

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