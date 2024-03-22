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MONATIK скасував прем'єру кліпу через масовану атаку на Україну

22 березня 2024 13:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MONATIK скасував прем'єру кліпу через масовану атаку на Україну
Співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак і танцюрист Дмитро MONATIK переніс прем'єру кліпу "Людина, яка вічно танцює", яку запланував на сьогодні, 22 березня. Через потужну атаку на Україну цієї ночі та багато поранених і загиблих, артист не міг наважитися випустити відеороботу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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MONATIK переніс важливу прем'єру 

У ніч з 21 на 22 березня Росія масовано атакувала Україну. Спочатку окупанти запустили десятки дронів, а згодом почали бити десятками ракет по містах. Усього РФ застосувала 151 засіб повітряного нападу.

Внаслідок масованих ударів багато українців було поранено і є загиблі.

Співак MONATIK вирішив, що недоцільно в такий день публікувати новий кліп "Людина, яка вічно танцює" та переніс заплановану прем'єру.

"На сьогодні було заплановано премʼєру композиції та кліпу "Людина, яка вічно танцює". Проте після того, як країна-терорист Росія вчинила вночі в черговий раз масовий ракетний обстріл та наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, я не можу собі дозволити випустити відеороботу в такий день", — повідомив артист.

Виконавець нагадав про багато поранених та вбитих росіянами українців у Хмельницьку, на Сумщині, в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Музикант висловив щирі співчуття родинам загиблих.

MONATIK також нагадав, що шанувальники вже можуть послухати пісню "Людина, яка вічно танцює" на усіх музичних платформах, адже її прем'єра відбулася ще до страшного обстрілу.

Нагадаємо, ми раніше писали, співачка Настя Каменських розповіла історії людей, які бачили смерть, у своїй новій пісні "Не облиш мене". А Маша Єфросиніна прокоментувала ранковий обстріл.

Дмитро Монатік
обстріли
шоу-бізнес
українські зірки
кліп
війна в Україні

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