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MONATIK отменил премьеру клипа из-за массированной атаки на Украину

22 марта 2024 13:25
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
MONATIK отменил премьеру клипа из-за массированной атаки на Украину
Певец MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и танцор Дмитрий MONATIK перенес премьеру клипа "Вечно танцующий человек", запланированный на сегодня, 22 марта. Из-за мощной атаки на Украину этой ночью и множества раненых и погибших артист не мог решиться выпустить видеоработу.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В ночь с 21 на 22 марта Россия массированно атаковала Украину. Сначала оккупанты запустили десятки дронов, а впоследствии стали бить десятками ракет по городам. Всего РФ применила 151 средство воздушного приступа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

В результате массированных ударов многие украинцы были ранены и есть погибшие.

Певец MONATIK решил, что нецелесообразно в такой день публиковать новый клип "Вечно танцующий человек, и перенес запланированную премьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

"На сегодняшний день была запланирована премьера композиции и клипа "Вечно танцующий человек". Однако после того, как страна-террорист Россия совершила ночью в очередной раз массовый ракетный обстрел и самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, я не могу себе позволить выпустить видеоработу в такой день", — сообщил артист.

Исполнитель напомнил о раненых и убитых россиянами украинцах в Хмельницке, Сумской области, Харькове, Днепре и Запорожье. Музыкант выразил искренние соболезнования семьям погибших.

MONATIK также напомнил, что поклонники уже могут послушать песню "Вечно танцующий человек" на всех музыкальных платформах, ведь ее премьера состоялась еще до страшного обстрела.

Напомним, мы ранее писали, певица Настя Каменских рассказала истории людей, которые видели смерть, в своей новой песне "Не оставь меня". А Маша Ефросинина прокомментировала утренний обстрел.

Дмитрий Монатик
обстрелы
шоу-бизнес
украинские звезды
клип
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