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Моніка Беллуччі посвітила довгими ногами для китайського глянцю

13 грудня 2023 12:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Моніка Беллуччі посвітила довгими ногами для китайського глянцю
Моніка Беллуччі. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Культова акторка та модель Моніка Беллуччі знялась для китайського журналу Esquire. Вона оголила ноги та груди на фотосесії.

Зірка поділилась фото в своєму instagram.

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Акторка відзнялась для обкладинки Esquire China. Стилістика фотосесії нагадує атмосферу чорно-білого кіно. Акторку вдягнули в класику, але при цьому додали пікантних нот — оголили її груди та ноги. 

Моніка Беллуччі, як завжди, виглядає дуже привабливо. Її довгі та підтягнуті ноги не можуть залишитися без уваги. Щоб підкреслити природню красу акторки, до образів додали прикраси Cartier.

Моніка Беллуччі для Esquire China. Фото: Esquire China
Моніка Беллуччі для Esquire China. Фото: Esquire China
Моніка Беллуччі для Esquire China
Моніка Беллуччі для Esquire China. Фото: Esquire China
Моніка Беллуччі для Esquire China
Моніка Беллуччі для Esquire China. Фото: Esquire China

Фанати в захваті від нових фото

Підписники Моніки жваво відреагували на нові світлини акторки. вони висловили свої думки про її вроду в коментарях.

  • Моніка Беллуччі назавжди одна з найкрасивіших жінок в історії міжнародного кіно!
  • Єдина богиня на Землі!
  • Чому ти така красива? Чому, чому, чому?
  • Італійська гордість для всього світу.
  • Янгол з небес!

Нагадаємо, що донька Моніки Белуччі змінилась до невпізнаваності у новій фотосесії

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