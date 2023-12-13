Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Моника Беллуччи посветила длинными ногами для китайского глянца arrow

Моника Беллуччи посветила длинными ногами для китайского глянца

13 декабря 2023 12:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Моника Беллуччи посветила длинными ногами для китайского глянца
Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Культовая актриса и модель Моника Беллуччи снялась для китайского журнала Esquire. Она обнажила ноги и грудь на фотосессии.

Звезда поделилась фото в своем instagram.

Читайте также:

Моника Беллучи в черно-белом свете.

Актриса снялась для обложки Esquire China. Стилистика фотосессии похожа на атмосферу черно-белого кино. Актрису одели в классику, но при этом добавили пикантных нот — обнажили ее грудь и ноги.

Моника Беллуччи, как обычно, выглядит очень привлекательно. Ее длинные и подтянутые ноги не могут остаться без внимания. Чтобы подчеркнуть естественную красоту актрисы, к образам добавили украшения Cartier.

Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China
Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China
Моника Беллуччи для Esquire China
Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China
Моника Беллуччи для Esquire China
Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China

Фанаты в восторге от новых фото

Подписчики Моники живо отреагировали на новые фотографии актрисы. Они высказали свои мысли о ее красоте в комментариях.

  • Моника Беллуччи навсегда одна из самых красивых женщин в истории международного кино!
  • Единственная богиня на Земле!
  • Почему ты так красива? Почему, почему, почему?
  • Итальянская гордость для всего мира.
  • Ангел с небес!

Напомним, что дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии.

Ранее мы писали о Меган Маркле и принце Гарри, попавшем в рейтинг "главных неудачников" года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме