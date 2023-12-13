Моника Беллуччи посветила длинными ногами для китайского глянца
Культовая актриса и модель Моника Беллуччи снялась для китайского журнала Esquire. Она обнажила ноги и грудь на фотосессии.
Звезда поделилась фото в своем instagram.
Моника Беллучи в черно-белом свете.
Актриса снялась для обложки Esquire China. Стилистика фотосессии похожа на атмосферу черно-белого кино. Актрису одели в классику, но при этом добавили пикантных нот — обнажили ее грудь и ноги.
Моника Беллуччи, как обычно, выглядит очень привлекательно. Ее длинные и подтянутые ноги не могут остаться без внимания. Чтобы подчеркнуть естественную красоту актрисы, к образам добавили украшения Cartier.
Фанаты в восторге от новых фото
Подписчики Моники живо отреагировали на новые фотографии актрисы. Они высказали свои мысли о ее красоте в комментариях.
- Моника Беллуччи навсегда одна из самых красивых женщин в истории международного кино!
- Единственная богиня на Земле!
- Почему ты так красива? Почему, почему, почему?
- Итальянская гордость для всего мира.
- Ангел с небес!
Напомним, что дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии.
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