Моника Беллуччи посветила длинными ногами для китайского глянца

Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Культовая актриса и модель Моника Беллуччи снялась для китайского журнала Esquire. Она обнажила ноги и грудь на фотосессии.

Звезда поделилась фото в своем instagram.

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Актриса снялась для обложки Esquire China. Стилистика фотосессии похожа на атмосферу черно-белого кино. Актрису одели в классику, но при этом добавили пикантных нот — обнажили ее грудь и ноги.

Моника Беллуччи, как обычно, выглядит очень привлекательно. Ее длинные и подтянутые ноги не могут остаться без внимания. Чтобы подчеркнуть естественную красоту актрисы, к образам добавили украшения Cartier.

Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China

Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China

Моника Беллуччи для Esquire China. Фото: Esquire China

Фанаты в восторге от новых фото

Подписчики Моники живо отреагировали на новые фотографии актрисы. Они высказали свои мысли о ее красоте в комментариях.

Моника Беллуччи навсегда одна из самых красивых женщин в истории международного кино!

Единственная богиня на Земле!

Почему ты так красива? Почему, почему, почему?

Итальянская гордость для всего мира.

Ангел с небес!

Напомним, что дочь Моники Белуччи изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии.

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