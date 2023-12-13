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Меган Маркл та принц Гаррі потрапили в рейтинг "головних невдах" року

13 грудня 2023 11:41
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Меган Маркл та принц Гаррі потрапили в рейтинг "головних невдах" року
Герцоги Сассекські. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Опублікували імена головних переможців та "невдах" 2023 року. Серед "лузерів" герцог та герцогиня Сассекські.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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Принц Гаррі та Меган Маркл цього року представили документальний серіал "Гаррі та Меган", а згодом принц Гаррі випустив біографію "Запасний". В обох проектах прозвучало багато звинувачень на адресу членів королівської родини, а також розповідей про переслідування з боку преси та ментальні проблеми. Також цього року Spotify розірвав з ними контракт, після чого один із представників компанії назвав Меган та Гаррі "шахраями".

Цього року показали серію мультсеріалу "Південний Парк", де творці висміяли пару. Епізод називається "Світовий тур з конфіденційністю", в якому їх розкритикували за заяви про переслідування, після яких вони почали активно привертати до себе увагу преси.

 

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Також серед невдах року видання називає супергеройські фільми Marvel, рейтинги яких останнім часом дуже низькі, франшизу "Крік", кіностудію Disney, нинішнього власника соцмережі X Ілона Маска і Езру Міллера, репутація якого потрапила в численні скандали.

Серед переможців — визнана персоною року за версією Time Тейлор Свіфт та творці фільму "Барбі" Марго Роббі та Грета Гервіг.

Нагадаємо, американці обрали народну принцесу.

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