Меган Маркл та принц Гаррі потрапили в рейтинг "головних невдах" року

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Опублікували імена головних переможців та "невдах" 2023 року. Серед "лузерів" герцог та герцогиня Сассекські.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Читайте також:

Ілону Маску теж не пощастило

Принц Гаррі та Меган Маркл цього року представили документальний серіал "Гаррі та Меган", а згодом принц Гаррі випустив біографію "Запасний". В обох проектах прозвучало багато звинувачень на адресу членів королівської родини, а також розповідей про переслідування з боку преси та ментальні проблеми. Також цього року Spotify розірвав з ними контракт, після чого один із представників компанії назвав Меган та Гаррі "шахраями".

Цього року показали серію мультсеріалу "Південний Парк", де творці висміяли пару. Епізод називається "Світовий тур з конфіденційністю", в якому їх розкритикували за заяви про переслідування, після яких вони почали активно привертати до себе увагу преси.

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Також серед невдах року видання називає супергеройські фільми Marvel, рейтинги яких останнім часом дуже низькі, франшизу "Крік", кіностудію Disney, нинішнього власника соцмережі X Ілона Маска і Езру Міллера, репутація якого потрапила в численні скандали.

Серед переможців — визнана персоною року за версією Time Тейлор Свіфт та творці фільму "Барбі" Марго Роббі та Грета Гервіг.

Нагадаємо, американці обрали народну принцесу.

Раніше Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті.