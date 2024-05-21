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Мосейчук сравнила украинцев, которые боятся мобилизации с "паникерами", которых расстреливали

21 мая 2024 20:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мосейчук снова попала в скандал из-за мобилизации — детали
Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная телеведущая Наталья Мосейчук подогревает скандал вокруг болезненного вопроса для всех украинцев — мобилизации. Журналист сравнила граждан, которые поддерживающих принудительную мобилизацию с "паникерами", которые существовали во время Второй мировой войны и которых расстреливали для того, чтобы "не мешали".

Об этом она заявила в собственной программе "Мосейчук+" на YouTube.

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Телеведущая пообщалась в своем шоу с психиатром Олегом Чабаном. Мосейчук рассказала, что недавно листала соцсети и наткнулась на ленту человека, который публикует на своей странице видео, не поддерживающие политику усиленной мобилизации в Украине.

Ведущая сравнила украинцев с такими убеждениями с "паникерами", которые существовали еще во времена Второй мировой войны. Советская власть избавлялась от таких граждан привычным для того времени способом — расстреливала.

Мосийчук снова попала в скандал с мобилизацией
Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

"Во время Второй мировой войны таких людей называли "паникерами" и с ними вступали во взаимосвязь люди, которые были ответственны за то, чтобы "хотя бы эти не мешали и каймами на ногах не были", то есть пристреливали", что делать с "Паникеры ХХІ века?", — поинтересовалась она у известного украинского психиатра Олега Чабана.

Телеведущая пренебрежительно говорит про украинцев которые выступают против принудительной мобилизации, хотя ее родной сын призывного возраста. 25-летний парень по имени Антон, по ее словам уехал из Украины в Германию еще в 2019 году. Он уже успел окончить магистратуру и сейчас поступает в аспирантуру.

Напомним, ранее мы рассказывали, что от Натальи Мосейчук начали отписываться в соцсетях и YouTube. Также мы писали, что украинцы захейтили известную телеведущую за сына, который живет за границей.

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Наталья Мосейчук
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Советский Союз

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