Що пишуть в соцмережах про сина Наталії Мосейчук, який живе за кордоном

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

В суспільстві та, зокрема, соцмережах, не вщухає скандал з телеведучою Наталією Мосейчук. В одному з останніх своїх ефірів на YouTube вона прокоментувала мобілізацію в нашій країні, та зазначила: СБУ постукає у двері кожному чоловіку. А згодом з’ясувалось, що її 25-річний син живе за кордоном.

Новини.LIVE проаналізував коментарі під дописами Мосейчук, більшість з яких саме про зіркового сина.

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За словами телеведучої, 25-річний Антон емігрував з України ще до початку повномасштабної війни, а саме 2019-го. Він отримав право на безкоштовне навчання у Німеччині, здобув там другу вищу освіту і зараз працює над вступом до аспірантури.

"То була і є його позиція. Я не могла вплинути на неї тоді, не можу й досі. Антон — сам відповідає за свої дії. Я — за свої. Решта моя родина в Україні", — заявила телеведуча.

Втім це пояснення не переконало багатьох українців, які обурились на слова Мосейчук про мобілізацію. Деякі пишуть, що їхні коментарі видаляють. Втім, і під відео на YouTube-каналі телеведучої, і в Instagram безліч повідомлень, зокрема, й від військових.

Неважливо коли син Антон виїхав, він громадянин України, нехай повертається твій ухилянт. Я з 23 років добровольцем пішов у 2022 році. Чим твій син краще за мене?

Лякати українців СБУ та ТЦК, у той час, коли, наприклад, сину ведучої відправка на фронт не загрожує.

Я не в праві засуджувати ведучу і вибір який роблять її чоловіки, але хоча б не розказуйте людям що правильно, а що ні, і як.

Ваші слова втратили будь-який авторитет в моїх очах. Після всіх цих слів і тупих виправдань. Просто зла не вистачає. Дно.

Українці згадують сина Наталії Мосейчук

Користувачі соцмереж наголошують — коментарі видаляють

Наталія Мосейчук не відповідає на коментарі. У своєму останньому випуску на YouTube вона заявила — жодних шоколадних фабрик в сина не має. Одним з гостей, до речі, став, скандальний політтехнолог Володимир Іванов. Саме він, нещодавно, цькував реперку Alyona Alyona за зайву вагу. Мосейчук також захейтили за вибір такого гостя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що від Наталії Мосейчук почали відписуватися в соцмережах та на YouTube. Також ми писали, що студія "Квартал 95" потрапила в гучний скандал через жарти про ТЦК.