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Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

10 мая 2024 00:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Что пишут в соцсетях о сыне Натальи Мосейчук, живущем за границей
Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В обществе и, в частности, соцсетях, не утихает скандал с телеведущей Наталией Мосейчук. В одном из последних своих эфиров на YouTube она прокомментировала мобилизацию в нашей стране и отметила: СБУ постучится в дверь каждому мужчине. А потом выяснилось, что ее 25-летний сын живет за границей.

Новини.LIVE проанализировал комментарии под сообщениями Мосейчук, большинство из которых именно о звездном сыне.

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По словам телеведущей, 25-летний Антон эмигрировал из Украины еще до начала полномасштабной войны, а именно в 2019 году. Он получил право на бесплатную учебу в Германии, получил там второе высшее образование и сейчас работает над поступлением в аспирантуру.

"Это была и есть его позиция. Я не могла повлиять на нее тогда, не могу до сих пор. Антон — сам отвечает за свои действия. Я — за свои. Остальная моя семья в Украине", — заявила телеведущая.

Впрочем, это объяснение не убедило многих украинцев, которые возмутились словами Мосейчук о мобилизации. Некоторые пишут, что их комментарии удаляют. Впрочем, и под видео на YouTube-канале телеведущей, и в Instagram множество сообщений, в том числе и от военных.

  • Неважно, когда сын Антон уехал, он гражданин Украины, пусть возвращается твой уклонист. Я с 23 лет добровольцем ушел в 2022 году. Чем твой сын лучше меня?
  • Пугать украинцев СБУ и ТЦК, в то время когда, например, сыну ведущей отправка на фронт не грозит.
  • Я не в праве осуждать ведущую и выбор, какой делают ее мужчины, но хотя бы не рассказывайте людям что правильно, а что нет, и как.
  • Ваши слова потеряли всякий авторитет в моих глазах. После всех этих слов и тупых оправданий. Просто зла не хватает. Дно.
комментарии Мосейчук
Украинцы упоминают сына Натальи Мосейчук
Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети - фото 2
Пользователи соцсетей отмечают — комментарии удаляют

Наталья Мосейчук не отвечает на комментарии. В своем последнем выпуске на YouTube она заявила — никаких шоколадных фабрик у сына нет. Одним из гостей, кстати, стал скандальный политтехнолог Владимир Иванов. Именно он, недавно, травил рэпера Alyona Alyona за лишний вес. Мосейчук также захейтили за выбор такого гостя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что от Натальи Мосейчук начали отписываться в соцсетях и YouTube. Также мы писали, что студия "Квартал 95" попала в громкий скандал из-за шуток о ТЦК.

скандал
соцсети
Наталья Мосейчук
украинские звезды
мобилизация

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