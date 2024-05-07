Музыкальный продюсер назвал главных конкурентов Украины на Евровидении-2024
Музыкальный продюсер Евгений Триплов назвал главных конкурентов Украины на Евровидении-2024. Он отчасти не разделяет мнение букмекеров и выделил своих фаворитов.
Об этом рассказал в Предшоу конкурса на Суспільне Культура.
Главные конкуренты Украины на Евровидении-2024
Евгений Триплов считает, что сильными конкурентами являются Швейцария, Финляндия и Хорватия. По его мнению, лучшее исполнение демонстрирует Швейцария.
Также продюсер отметил Люксембург — это лучший вариант в этом жанре. Кроме того, ему симпатичен Азербайджан.
Молдова и Исландия — аутсайдеры. Триплов не понимает, что они делают на этом конкурсе.
Напомним, букмеркеры также делились прогнозами по Украине. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.
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