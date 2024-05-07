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Музыкальный продюсер назвал главных конкурентов Украины на Евровидении-2024

7 мая 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Музыкальный продюсер назвал главных конкурентов Украины на Евровидении-2024
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Музыкальный продюсер Евгений Триплов назвал главных конкурентов Украины на Евровидении-2024. Он отчасти не разделяет мнение букмекеров и выделил своих фаворитов.

Об этом рассказал в Предшоу конкурса на Суспільне Культура.

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Евгений Триплов считает, что сильными конкурентами являются Швейцария, Финляндия и Хорватия. По его мнению, лучшее исполнение демонстрирует Швейцария.

Также продюсер отметил Люксембург — это лучший вариант в этом жанре. Кроме того, ему симпатичен Азербайджан.

Молдова и Исландия — аутсайдеры. Триплов не понимает, что они делают на этом конкурсе.

Напомним, букмеркеры также делились прогнозами по Украине. Также одна из представительниц Украины Alyona Alyona травмировалась за день до полуфинала Евровидения-2024.

Евровидение
Alyona Alyona
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