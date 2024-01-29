Музыкантов российской группы Би-2 держат в ужасных условиях в тюрьме Бангкока

Участники группы Би 2. Фото: instagram.com/levab2

Музыкантов российской рок-группы Би-2, задержанных в Таиланде, удерживают на жаре в камере под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке.

Об этом рассказал российский журналист и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев.

Читайте также:

Забрали телефоны и оказывают давление

В Таиланде задержали участников российской группы Би-2 после концерта из-за отсутствия разрешения на работу. Музыканты заплатили штраф, однако их снова арестовали.

По словам российского журналиста, у музыкантов отобрали средства связи, а также не предоставили переводы судебных документов.

Кроме того, утверждает Козырев, в камеру к музыкантам периодически "подсаживают" русскоязычных "переговорщиков", оказывающих на них психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

Ранее о подробностях задержания в Таиланде рассказали сами музыканты Би-2, которые не поддерживают войну в Украине, а лидер группы Лева считается "иноагентом". Они подтвердили новости, что их арестовали из-за неправильно оформленных документов и им может грозить депортация, в том числе в Россию.

Напомним, ранее мы писали, что российская группа "Би-2" не выходит на связь после задержания в Таиланде.

Также мы сообщали, что в Таиланде задержаны участники российской группы Би-2.