Музыкантов российской группы Би-2 держат в ужасных условиях в тюрьме Бангкока
Музыкантов российской рок-группы Би-2, задержанных в Таиланде, удерживают на жаре в камере под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке.
Об этом рассказал российский журналист и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев.
Забрали телефоны и оказывают давление
В Таиланде задержали участников российской группы Би-2 после концерта из-за отсутствия разрешения на работу. Музыканты заплатили штраф, однако их снова арестовали.
По словам российского журналиста, у музыкантов отобрали средства связи, а также не предоставили переводы судебных документов.
Кроме того, утверждает Козырев, в камеру к музыкантам периодически "подсаживают" русскоязычных "переговорщиков", оказывающих на них психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.
Ранее о подробностях задержания в Таиланде рассказали сами музыканты Би-2, которые не поддерживают войну в Украине, а лидер группы Лева считается "иноагентом". Они подтвердили новости, что их арестовали из-за неправильно оформленных документов и им может грозить депортация, в том числе в Россию.
Напомним, ранее мы писали, что российская группа "Би-2" не выходит на связь после задержания в Таиланде.
Также мы сообщали, что в Таиланде задержаны участники российской группы Би-2.
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