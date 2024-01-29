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Російський гурт Бі-2 не виходить на зв'язок після затримання у Таїланді

29 січня 2024 13:02
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Російський гурт Бі-2 не виходить на зв'язок після затримання у Таїланді
Учасники гурту Бі-2. Фото: instagram.com/levab2
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

У Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2 після концерту через відсутність дозволу на роботу. Музиканти заплатили штраф, проте їх знову заарештували і тепер вони знаходяться у центрі затримання без зв'язку. 

Про це пише BBC.

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Можуть депортувати в Росію

Музиканти російського рок-гурту "Бі-2" днями опублікували першу після затримання в Таїланді заяву. Вони підтвердили повідомлення, що з'явилися раніше, що музикантам гурту може загрожувати депортація, зокрема до Росії.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Учасники "Бі-2" визнали, що приводом стали "неправильно оформлені організаторами документи".

"Жодних додаткових звинувачень нам не пред'явлено. Ситуація та шум навколо неї підказують, що не останню роль у нашому затриманні відіграв тиск ззовні. Ми знаємо, що причини цього тиску – наша творчість, наші погляди, наша позиція", – написали артисти у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте". 

Після затримання 24 січня наступного дня відбувся суд, який ухвалив рішення оштрафувати артистів. Штраф було сплачено. Після суду членів групи знову заарештували – цього разу силами міграційної поліції. Музикантів відправили до центру затримання. 

"Бі-2" — один із кількох російських рок-гуртів, які відкрито виступили проти війни з Україною. Після цього влада визнала лідера колективу Льову "іноземним агентом", а музиканти колективу були змушені виїхати з Росії.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На даний момент учасники "Бі-2", скоріш за все, як і раніше перебувають у центрі тимчасового утримання міграційної поліції на Пхукеті і чекають на переправку до столиці Таїланду Бангкок, звідки їх можуть депортувати зокрема, до Росії. Там вони можуть мати ще більші проблеми через свою антивоєнну позицію, зокрема кримінальне переслідування. 

Серед членів колективу громадяни трьох країн: Росії, Ізраїлю та Австралії. За словами музикантів, зараз вони перебувають на зв'язку з МЗС Ізраїлю, чиї представники в Таїланді беруть участь у вирішенні ситуації, проте австралійського консула до них не допустили.

Нагадаємо, у Таїланді затримали учасників російського гурту Бі-2

Також ми писали, що Галкін розповів, чому його насправді не пустили на Балі.

Таїланд
переслідування
арешт
Росія
російські зірки

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