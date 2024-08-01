Продали окуляри Джона Леннона — деталі

Вокаліст гурту The Beatles Джон Леннон. Фото: Reuters

На аукціоні у Великій Британії продали окуляри покійного члена гурту The Beatles Джона Леннона. Стильний аксесуар музикант подарував відвідувачу на день народження.

Про це повідомляє BBC.

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Окуляри Джона Леннона

Пара культових круглих окулярів з блакитним відтінком, подарованих Джоном Ленноном була продана за 40 000 фунтів стерлінгів (2 млн гривень).

Аукціонний дім Catherine Southon Auctions повідомив, що Леннон подарував окуляри відвідувачу на ім'я Майкл, у британській музичній студії Abbey Road Studios у 1968 році.

Майкл сказав, що його запросили до знаменитої студії звукозапису, де записувалися The Beatles.

Окуляри Джона Леннона. Фото: Catherine Southon Auctioneers

На аукціоні окуляри були продані анонімному покупцеві з-за кордону.

"Я взяв пару окулярів з піаніно. Пенні сказала: "Не чіпай".

Джон Леннон обернувся і сказав: "Нічого страшного. Насправді, він може взяти їх. З днем народження! Він подарував їх мені і привітав мене з днем народження", — поділився Майкл.

Нагадаємо, Елтон Джон вирішив продати майже тисячу своїх речей. А раніше ми писали, що одяг принцеси Діани виставили на аукціон.