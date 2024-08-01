Продали окуляри Джона Леннона — деталі

На аукціоні продали окуляри Джона Леннона — за скільки придбали візитівку музиканта
На аукціоні у Великій Британії продали окуляри покійного члена гурту The Beatles Джона Леннона. Стильний аксесуар музикант подарував відвідувачу на день народження.
Про це повідомляє BBC.
Окуляри Джона Леннона
Пара культових круглих окулярів з блакитним відтінком, подарованих Джоном Ленноном була продана за 40 000 фунтів стерлінгів (2 млн гривень).
Аукціонний дім Catherine Southon Auctions повідомив, що Леннон подарував окуляри відвідувачу на ім'я Майкл, у британській музичній студії Abbey Road Studios у 1968 році.
Майкл сказав, що його запросили до знаменитої студії звукозапису, де записувалися The Beatles.
На аукціоні окуляри були продані анонімному покупцеві з-за кордону.
"Я взяв пару окулярів з піаніно. Пенні сказала: "Не чіпай".
Джон Леннон обернувся і сказав: "Нічого страшного. Насправді, він може взяти їх. З днем народження! Він подарував їх мені і привітав мене з днем народження", — поділився Майкл.
Нагадаємо, Елтон Джон вирішив продати майже тисячу своїх речей. А раніше ми писали, що одяг принцеси Діани виставили на аукціон.
Читайте Новини.LIVE!