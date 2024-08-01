Продали очки Джона Леннона — детали

Вокалист группы The Beatles Джон Леннон. Фото: Reuters

На аукционе в Великобритании продали очки покойного члена группы The Beatles Джона Леннона. Стильный аксессуар музыкант подарил посетителю на день рождения.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Очки Джона Леннона

Пара культовых круглых очков с голубым оттенком, подаренных Джоном Ленноном, была продана за 40 000 фунтов стерлингов (2 млн гривен).

Аукционный дом Catherine Southon Auctions сообщил, что Леннон подарил очки посетителю по имени Майкл, в британской музыкальной студии Abbey Road Studios в 1968 году.

Майкл сказал, что его пригласили в знаменитую студию звукозаписи, где записывались The Beatles.

Очки Джона Леннона. Фото: Catherine Southon Auctioneers

На аукционе очки были проданы анонимному покупателю из-за границы.

"Я взял пару очков на пианино. Пенни сказала: "Не трогай". Джон Леннон обернулся и сказал: "Ничего страшного. На самом деле он может взять их. С днем рождения! Он подарил их мне и поздравил меня с днем рождения", — поделился Майкл.

Напомним, Элтон Джон решил продать около тысячи своих вещей. А раньше мы писали, что одежду принцессы Дианы выставили на аукцион.