Продали очки Джона Леннона — детали

На аукционе продали очки Джона Леннона — за сколько приобрели визитку музыканта
На аукционе в Великобритании продали очки покойного члена группы The Beatles Джона Леннона. Стильный аксессуар музыкант подарил посетителю на день рождения.
Об этом сообщает BBC.
Очки Джона Леннона
Пара культовых круглых очков с голубым оттенком, подаренных Джоном Ленноном, была продана за 40 000 фунтов стерлингов (2 млн гривен).
Аукционный дом Catherine Southon Auctions сообщил, что Леннон подарил очки посетителю по имени Майкл, в британской музыкальной студии Abbey Road Studios в 1968 году.
Майкл сказал, что его пригласили в знаменитую студию звукозаписи, где записывались The Beatles.
На аукционе очки были проданы анонимному покупателю из-за границы.
"Я взял пару очков на пианино. Пенни сказала: "Не трогай". Джон Леннон обернулся и сказал: "Ничего страшного. На самом деле он может взять их. С днем рождения! Он подарил их мне и поздравил меня с днем рождения", — поделился Майкл.
Напомним, Элтон Джон решил продать около тысячи своих вещей. А раньше мы писали, что одежду принцессы Дианы выставили на аукцион.
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