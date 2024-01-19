На Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных
На Берлинском международном кинофестивале пройдет премьера украинского фильма "Редакция". Лента была снята на Олешковских песках, которые сейчас оккупированы русскими войсками.
Об этом сообщили на официальной странице Берлинале.
Фильм "Редакция" сняли в Херсонской области до полномасштабного вторжения
На 74-м Берлинале состоится мировая премьера фильма "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. Лента презентуют в программе Forum.
Картину снимали на Олешковских песках незадолго до полномасштабного вторжения. События начинаются в диких степях и лесах украинского южного края.
Молодой ученый Юра пытается спасти животных, находящихся на грани вымирания. Он ищет сурка степного, однако становится свидетелем поджога леса. Главный герой рассказывает журналистам о преступлении, однако никому это не интересно. Юра сталкивается с реальностью и пытается добиться справедливости.
Главную роль сыграл журналист Дмитрий Багненко, который сейчас служит в ЗСУ. Также в фильме сыграли Римма Зюбина, Жанна Озирная, Сергей Иванов, Максим Курочкин, Андрей Кирильчук, Василий Кухарский и Александр Шмаль.
Украинцы смогут посмотреть "Редакцию" в кинотеатрах осенью 2024 года.
Также на Берлинале покажут еще две документальные украинские картины — "A Bit of Stranger" о русскоязычной украинке и ее внутренних коллизиях и "Intercepted" о разрушении оккупантами Украины.
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