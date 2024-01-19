На Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных

Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

На Берлинском международном кинофестивале пройдет премьера украинского фильма "Редакция". Лента была снята на Олешковских песках, которые сейчас оккупированы русскими войсками.

Об этом сообщили на официальной странице Берлинале.

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На 74-м Берлинале состоится мировая премьера фильма "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. Лента презентуют в программе Forum.

Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Картину снимали на Олешковских песках незадолго до полномасштабного вторжения. События начинаются в диких степях и лесах украинского южного края.

Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Молодой ученый Юра пытается спасти животных, находящихся на грани вымирания. Он ищет сурка степного, однако становится свидетелем поджога леса. Главный герой рассказывает журналистам о преступлении, однако никому это не интересно. Юра сталкивается с реальностью и пытается добиться справедливости.

Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Главную роль сыграл журналист Дмитрий Багненко, который сейчас служит в ЗСУ. Также в фильме сыграли Римма Зюбина, Жанна Озирная, Сергей Иванов, Максим Курочкин, Андрей Кирильчук, Василий Кухарский и Александр Шмаль.

Украинцы смогут посмотреть "Редакцию" в кинотеатрах осенью 2024 года.

Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Также на Берлинале покажут еще две документальные украинские картины — "A Bit of Stranger" о русскоязычной украинке и ее внутренних коллизиях и "Intercepted" о разрушении оккупантами Украины.

Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Ранее вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель.

Стало известно, когда состоится премьера фильма по мотивам повести Скрябина.