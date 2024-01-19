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На Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных

19 января 2024 11:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
На Берлинале покажут украинский фильм о спасении редких животных
Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

На Берлинском международном кинофестивале пройдет премьера украинского фильма "Редакция". Лента была снята на Олешковских песках, которые сейчас оккупированы русскими войсками.

Об этом сообщили на официальной странице Берлинале.

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На 74-м Берлинале состоится мировая премьера фильма "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. Лента презентуют в программе Forum.

Фотографии "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Картину снимали на Олешковских песках незадолго до полномасштабного вторжения. События начинаются в диких степях и лесах украинского южного края.

Фотографии "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Молодой ученый Юра пытается спасти животных, находящихся на грани вымирания. Он ищет сурка степного, однако становится свидетелем поджога леса. Главный герой рассказывает журналистам о преступлении, однако никому это не интересно. Юра сталкивается с реальностью и пытается добиться справедливости.

Фотографии "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Главную роль сыграл журналист Дмитрий Багненко, который сейчас служит в ЗСУ. Также в фильме сыграли Римма Зюбина, Жанна Озирная, Сергей Иванов, Максим Курочкин, Андрей Кирильчук, Василий Кухарский и Александр Шмаль.

Украинцы смогут посмотреть "Редакцию" в кинотеатрах осенью 2024 года.

Фотографии "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Также на Берлинале покажут еще две документальные украинские картины — "A Bit of Stranger" о русскоязычной украинке и ее внутренних коллизиях и "Intercepted" о разрушении оккупантами Украины.

Фотографии "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice
Сьемки фильма "Редакция". Фото: facebook.com/theeditorialoffice

Ранее вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель.

Стало известно, когда состоится премьера фильма по мотивам повести Скрябина.

украинцы
кино
премия
Херсон
Берлин
Премьера

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