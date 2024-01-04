Стало відомо, коли відбудеться прем'єра фільму за мотивами повісті Скрябіна

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент стрічки

Український фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" вийде у великий прокат з 21 березня 2024 року в усіх кінотеатрах України. Його зняли ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє менеджмент фільму.

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Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" занурює глядача в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

Фільмування стрічки відбувалося в умовах жорстких обмежень під час карантину у 2020 році. Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

Тепер стало відомо, що прем'єра стрічки відбудеться 21 березня 2024 року.

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент стрічки

"Це така довгоочікувана новина для всієї команди фільму й для мене особисто! Я неймовірно щасливий, що ми нарешті, попри всі складнощі, що сталися під час фільмування та підготовки до прокату, матимемо можливість поділитися з усіма нашою роботою, в яку вкладено стільки любові! Цей фільм про мрії й про те, як важливо не опускати руки на шляху до них!" — прокоментував виконавець головної ролі Іван Бліндар.

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьмаза три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера.

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент стрічки

Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту — обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло — усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Чим особлива стрічка

Окрім цікавого сюжету, у фільма надзвичайна музична складова. Було створено безпрецедентну для українського кіно колаборацію: улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму найвідоміші українські топвиконавці. Згодом усі композиції планують об'єднати й випустити в складі спеціального музичного альбому.

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент стрічки

Також у фільму є благодійна мета.

"Важливим є те, що це фільм із соціальною місією, оскільки левова частина прибутків від кінотеатрального прокату буде направлена нами до Фонду Скрябіна для допомоги захисту нашої держави", — розповіли продюсери фільму.

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент стрічки

Нагадаємо, українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році.

Також ми писали, що Європа профінансує знімання 18 українських фільмів.