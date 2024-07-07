Німецьке місто Гельзенкірхен перейменували на честь Тейлор Свіфт — фото

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift

Популярність Тейлор Свіфт зростає на очах і тепер навіть мери міст перейменовують їх на її честь. Населений пункт в Німеччині буде називатися Свіфткірхен протягом туру зірки.

Про це пише People.

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Місто Гельзенкірхен отримає нову назву Свіфткірхен на честь артистки під час її туру Eras Tour країною. Зірка там виступить 17, 18 та 19 липня.

У Німеччині перейменували місто на честь Тейлор Свіфт. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Авторкою ідеї була прихильниця співачки Алешані Вестхофф, яка створила петиції. Міська голова Карін Велге погодила пропозицію.

"Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен", — зазначила мер міста.

Місто Тейлор Свіфт — Свіфткірхен. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Маркус Швардтманн, керівник відділу зв’язків з громадськістю, розповів, що в Гельзенкірхені "найближчими днями встановить багато інших знаків у багатолюдних місцях міста".

"Як очільниця міста я, звичайно, дуже тішуся, що Тейлор Свіфт, наразі найуспішніша співачка у світі, тричі виступатиме в Гельзенкірхені, тому до нашого міста знову буде привернено міжнародну увагу", — вважає Карін Велге.

Знак перейменованого на честь Тейлор Свіфт міста. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Втім, на цьому прояви любови до Тейлор не закінчуються. По місту запустять "трамвай Taylor Swift", в якому пройде вечірка на честь співачки.

Нагадаємо, наречений Тейлор Свіфт висловився щодо дітей Кейт Міддлтон. Також принц Вільям відвідав концерт Тейлор Свіфт разом з родиною.