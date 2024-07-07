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На честь Тейлор Свіфт перейменують місто у Німеччині

7 липня 2024 10:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Німецьке місто Гельзенкірхен перейменували на честь Тейлор Свіфт — фото
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярність Тейлор Свіфт зростає на очах і тепер навіть мери міст перейменовують їх на її честь. Населений пункт в Німеччині буде називатися Свіфткірхен протягом туру зірки.

Про це пише People.

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Німецьке місто Гельзенкірхен перейменують на честь Тейлор Свіфт

Місто Гельзенкірхен отримає нову назву Свіфткірхен на честь артистки під час її туру Eras Tour країною. Зірка там виступить 17, 18 та 19 липня. 

У Німеччині перейменували місто на честь Тейлор Свіфт. Фото: instagram/gernegelsenkirchen
У Німеччині перейменували місто на честь Тейлор Свіфт. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Авторкою ідеї була прихильниця співачки Алешані Вестхофф, яка створила петиції. Міська голова Карін Велге погодила пропозицію.

"Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен", — зазначила мер міста.

Місто Тейлор Свіфт - Свіфткірхен
Місто Тейлор Свіфт — Свіфткірхен. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Маркус Швардтманн, керівник відділу зв’язків з громадськістю, розповів, що в Гельзенкірхені "найближчими днями встановить багато інших знаків у багатолюдних місцях міста".

"Як очільниця міста я, звичайно, дуже тішуся, що Тейлор Свіфт, наразі найуспішніша співачка у світі, тричі виступатиме в Гельзенкірхені, тому до нашого міста знову буде привернено міжнародну увагу", — вважає Карін Велге.

Знак перейменованого на честь Тейлор Свіфт міста.
Знак перейменованого на честь Тейлор Свіфт міста. Фото: instagram/gernegelsenkirchen

Втім, на цьому прояви любови до Тейлор не закінчуються. По місту запустять "трамвай Taylor Swift", в якому пройде вечірка на честь співачки.

Нагадаємо, наречений Тейлор Свіфт висловився щодо дітей Кейт Міддлтон. Також принц Вільям відвідав концерт Тейлор Свіфт разом з родиною.

США Німеччина музика пісні закордонні зірки Тейлор Свіфт співачка

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